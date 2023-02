Kari, Durent i Zajon dobili zamene za Ol star, poznati i starteri

Zbog povreda u Solt Lejk Sitiju, od 17. do 19. februara, neće biti Stefa Karija, Kevina Durenta i Zajona Vilijamsona, a NBA liga odredila zamene za povređene igrače.

Ja Morant, Lauri Markkanen, and Joel Embiid have been upgraded to starters in the #NBAAllStar Game



They will replace Steph Curry, Kevin Durant and Zion Williamson who will not play due to injury. pic.twitter.com/JRDc3Lzzvp