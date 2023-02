Dva superstara, Dončić i Irving još nemaju pobedu, a čeka ih zahuktali MVP Jokić

Košarkaški svet sa posebnim nestrpljenjem čekao je da vidi dva, uz Jokića, najtalentovanija igrača najjače lige sveta Luku Dončića i Kajrija Irvinga u dresu Dalasa. Mnogi su, prirodno, shodno njihovom nestvarnom potencijalu očekivali Mevse koji gaze rivale sa dvojicom superstarova, ili makar da se pobede podrazumevaju, međutim to se za sada ne dešava. Ekipa sa ovom dvojicom genijalaca, otkako su tandem, nije ono što su želeli navijači Teksašana što ne znači da neće biti.

Ali, sada je to tako - Dalas ne liči na tim za najviše domete.

Ekipa Džejsona Kida je odigrao dve utakmice sa Karijerm i Lukom - i obe je izgubio, prvu od Sakramenta u produžetku, a protekle noći i protiv Minesote.

Do dva vezana poraza sa dve najveće zvezde, Dalas je bio u naletu sa pet pobeda u šest utakmice te se otud odmah rađa polemika da li dva superstara i potrošača lopti mogu skupa i da to bude produktivno i da donosi rezultat na duže staze.

Baš se protiv Minesote video njihov ogroman uticaj na napadačku igru Teksašana, o tome svedoči i činjenica da su na meču sa Minesotom Dončić i Irving imali više uzetih šuteva od čitave ekipe Dalasa - 43 naspram 42!

U oba meča bili su na visini zadatka, na svom nivou, daleko najefikasniji što se i očekuje od igrača takvih karakteristika i tog kalibra ali to nije donelo uspeh Dalasu. Irving je u prvoj zajedničkoj partiji uz dončića ubaco 28 poena, u drugoj 36, Luka u prvoj sa Kajrijem 27, a u drugoj 33.

Gde škripi onda?

Ostali, osim Kristijana Vuda, teško dolaze do viška prostora i prilike da demonstriraju ono zbog čega su deo rostera jednog od najboljih timova Zapada.

Luka je ostao neprikosnoveni lider i perjanica ekipe, to će i ostati, ali sa Kajrijem će i njegove impresivne brojke biti manje spektakularne jer naprosto tu mu je saigrač koji može sve to isto da radi jednako uspešno. Koliko je njihovo "privatizovanje" lopte i igre porazno ili produktivno po tim pokazaće vreme. Dva meča, dva poraza su ipak krajnje mali uzorak da bi se izveo konačan zaključak ali je i definitivno smernica i Kidu, ali i obojici, da u narednom periodu mora doći do usklađivanja njihovih potencijala sa čitavom ekipom.

Prvu narednu priliku da Dalas pokaže da je ipak tim, a ne putujući cirkus sa dvojicom superstarova biće meč sa liderom Zapada Denverom i vladajućim dvostrukim MVP-em lige Nikolom Jokićem. Kad smo već kod Nagetsa, osim Jokića, sastav iz Kolorada nema drugu spektakularnu zvezdu, pre svega su tim i to je i najveći razlog što su trenutno tamo gde jesu.