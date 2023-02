Istorijske brojke Nikole Jokića: Srbin srušio rekord star 36 godina!

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednom veoma bitnu ulogu u pobedi Denvera, ovoga puta, protiv Dalasa, a njegov novi tripl-dabl ušao je u istoriju kao ključni za još jedan veliki rekord.

Naime, Denver je stigao do 25 pobeda u nizu kada Nikola zabeleži tripl-dabl, što je najveći niz trijumfa u istoriji NBA lige.

The Nuggets have won 25 straight games when Nikola Jokic has a triple-double. That is the most consecutive team wins when player has a triple-double in NBA history, passing Magic Johnson and the Lakers from 1984-87. pic.twitter.com/Er5Oi9ygSB