Jokić potukao Dončićev Dalas, evo šta je Luka imao da kaže o Nikoli nakon meča (VIDEO)

Denver je uspeo da upiše i treću uzastopnu pobedu, a Nikola Jokić i 21. tripl-dabl u sezoni. Pao je Dalas, pa je uzdanica Maveriksa Luka Dončić istakao pobednika i kao ubedljivo najvećeg favorita u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Njegove reči su najviše bile bazirane na prisustvu Jokića kojeg je pohvalio.

Mavericks' Luka Doncic on if the Nuggets are the clear favorite in the West:



"There's a lot of great teams. With a guy like Jokic, they're probably the favorite. It's so hard to play against him. So, when you have a guy like Jokic on your team, you're the favorite, always." pic.twitter.com/hcOonsHbp6