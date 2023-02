NIKOLA 'ISPALIO' LUKU: Jokić preskočio Dončića u bacanju 'petaka'

Srpski superstar je redom bacao "petaka", ali je prevideo slovenačkog asa, sa kojim je inače u sjajnim odnosima. Luki je ruka ostala da visi u vazduhu, ali je neprijatnu situaciju spasao njegov novi saigrač u Dalasu Kajri Irving. Stajao je pored njega i "overio" pozdrav umesto Jokića.

Nikola Jokic left Luka Doncic hanging, but Kyrie Irving saved his new teammate 😂 #NBAAllStar pic.twitter.com/6uSEijaR4q