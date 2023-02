Adetokumbo odigrao 20 sekundi Ol stara pa završio na pregledima u Njujorku zbog povrede

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo trebalo bi danas da bude u Njujorku podvrgnut dodatnim pregledima, kako bi se utvrdio stepen povrede desnog zgloba šake grčkog igrača.

Adetokumbo se povredio pre četiri dana na utakmici protiv Čikaga. Košarkaš Milvokija je noćas na Ol-star utakmici odigrao samo 20 sekundi.

On je počeo Ol-star meč, odmah postigao dva poena, a zatim je napravio faul i otišao na klupu do kraja utakmice. Grčki košarkaš je posle meča izjavio da je želeo da igra više, ali da to ne bi bilo pametno.

Adetokumbo je na 47 utakmica Milvokija ove sezone u proseku beležio 31,8 poena, 12,2 skoka i 5,4 asistencije i jedan je od kandidata za MVP priznanje.

Milvoki je drugi na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 47 pobeda i 17 poraza.