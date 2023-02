NBA LEGENDA JE NAPRAVILA DETE DEVOJČICI OD 13 GODINA: Bio je moćan košarkaš, ali je kao čovek bio NULA, za dečaka nije hteo da čuje!

Američki mediji nedavno su podsetili na neslavnu epizodu Karla Melouna (59) čoveka koji je više od decenije bio zaštitno lice ekipe Juta Džez. Jedan od najsnažnijih košarkaša i jedan od najmoćnijih krilnih centara napravio je nešto čega se nije postideo i zbog čega je i danas omrznut u javnosti.

Dokaz tome je 1983. godina kada je napravio dete 13-godišnjoj devojčici. Za njega kažu da je bio bahat i da je uvek mislio samo na sebe. Te 1983. Meloun je imao samo 20 godina i velika karijera je bila tek pred njim.

Stupio je u vezu sa 13-godišnjom devojčicom Glorijom Bel koja je ostala trudna. Na pomolu je bio veliki skandal, Karlu Melounu je pretio odlazak u zatvor. Međutim, neki ljudi iz NBA su se angažovali u celom slučaju, pa je porodica maloletnice odustala od tužbe, jer im je rečeno da bi odlazak Melouna u zatvor značio i da oni ostaju bez materijalne nadoknade.

Međutim, porodica Glorije Bel bila je naivna i napravili su veliku grešku. Kada je osetio da može da radi šta hoće, Karl Meloun je zaboravio na grehe iz mladosti. Postao je velika NBA zvezda, a za sina nije želeo ni da čuje, iako je DNK nalaz potvrdio da je 99,9 odsto on otac. Tek posle sudskog spora koji je trajao godinama morao je da prizna očinstvo, a dečaka je prvi put upoznao kada je ovaj imao 17 godina. Plaćao je 125 dolara nedeljno za svog sina, iako se ponašao neodgovorno. Čak je Karl sinu Demetriesu rekao da je kasno da imaju odnos sina i oca, međutim svoj odnos su vremenom popravili.

Nikada Karl meloun nije želeo ni da priča o svemu što je radio u mladosti i kako je obeščastio jedno dete.

