DENVER UNIŠTEN, JOKIĆ PREBIJEN: Srbin pokazivao sudijama KRVAVE ruke, ali uzlud! Pogledajte šta su mu radili rivali u DERBIJU (VIDEO)

Memfis je uništio Denver! Razlika je išla tokom meča i preko 30 poena, a Nagetsi su na kraju samo ublažili poraz - 112:94.

Podatak koji ilustruje nemoć Denvera je broj poena njihovog najboljeg strelca na ovom meču. U pitanju je Nikola Jokić koje je stao tek na 15 poena. Srpski as je uz to dodao 13 skokova i tri asistencije.

Na parketu je proveo samo 26 minuta. Zašto?

Majk Meloun je vrlo brzo shvatio da nema potrebe da rezikuje eventualnu povredu Jokića koga su direktni čuvari bukvalno prebili. Uostalom, fotografijama koje kruže društvenim mrežama najbolje pokazuju kroz šta je Nikola prošao na ovom meču.

Another battle scar for Nikola Jokic.



He's on track to win his 3rd MVP, but he also wins the award for the most scratched and abused arms in the NBA. pic.twitter.com/CPqpQ15NF5