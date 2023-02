OVAJ REKORD NIKADA I NIKO NIJE OBORIO! Viltova "stotka" za sva vremena (VIDEO)

Ova utakmica je zauvek ostala zapamćena kao jedan od najimpresivnijih individualnih sportskih dostignuća.

Čembrlen je u toj utakmici šutirao 36 od 63 iz igre i postigao 28 poena iz 32 slobodna bacanja. Takođe je imao 25 skokova u toj utakmici. Ovo je još impresivnije ako se uzme u obzir da je taj rekord postavljen pre nego što je uvedeno tricaško pravilo, pa je Čembrlen postigao 100 poena uglavnom iz igre i sa slobodnih bacanja.

Ovaj rekord i danas ostaje jedan od najvećih dostignuća u košarci, a retko ko je uspeo da se približi tom broju. Najbolji rezultat nakon Čembrlena ima Kobe Bryant, koji je 2006. godine na utakmici protiv Toronto Raptorsa postigao 81 poen.

