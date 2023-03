Micić ne mora na operaciju! Ataman očekuje da Srbin uskoro zaigra!

Turski trener je protekle nedelje zabrinuo košarkašku javnost objavom da srpskog pleja očekuje duža pauza, kao i da ga na parketu neće biti do kraja sezone.

Ali, situacija sa stanjem kolena se promenila, pa se Micićev povratak na teren se očekuje u skorijem roku:

Vasilije Micic won't need surgery to overcome the knee injury & if everything goes well, he will start practicing with the team next week 👏 pic.twitter.com/A3vTBhPbzI