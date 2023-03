AMERIKA BRUJI O POTEZU JOKIĆA: Oteo tablu treneru! Da li je Denver dobio još jednog stratega? (VIDEO)

Denver je ovom pobedom nad drugoplasiranom ekipom učvrstio lidersku poziciju na Zapadu NBA lige sa 45 trijumfa i 19 poraza, a meč je rešen u poslednjem kvartalu, u kom je ekipa iz Kolorada dominirala.

Dugo su ljubitelji košarke gledali rezultatsku "klackalicu", Denver je imao minimalnu prednost 28:27, nakon prve deonice da bi Memfis poluvreme završio sa plusom od osam poena 58:50.

Nagetsi su odgovorili u trećoj četvrtini pa je nakon 30 minuta igre na semaforu pisalo 80:80.

Jokić je, kao po običaju, nosio ekipu na svojim plećima, a o kadrovima sa klupe Denvera koji su isplivali priča sportska javnos u "zemlji jenkija".

Na njima se vidi kako je Jokić na kratko preuzeo ulogu trenera, a to je posebno oduševilo navijače i korisnike društvenih mreža.

Na snimcima se vidi da je Srbin uzeo od trenera Majkla Melouna tablu na kojoj je flomasterom nacrtao akciju, dok je istovremeno strastveno objašnjavao saigračima šta treba da rade.



A glimpse into one of the Nuggets huddles tonight. Jokić takes the whiteboard and talks with his teammates. This is just a little clip of it, but this is leadership. pic.twitter.com/kBc8qm6aJd