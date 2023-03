LUKA DONČIĆ IMA ZANIMLJIV NADIMAK: Nosi ga od detinjstva, po čuvenom junaku iz NINDŽA KORNJAČA

Otkrio je Luka Dončić da tokom igara nosi nadimak Donatelo, po svom omiljenom liku iz detinjstva, iz animirane serije "Nindža kornjače".

Zanimljiv razgovor vodio je Luka Dončić sa ostalim učesnicima video igre "Overwatch 2" koji su bili radoznali da što više saznaju o njemu.

"Can I get your autograph?": Overwatch streamer m0xyy apparently gets in a game with professional NBA player Luka Doncic https://t.co/02d4wP3rpl #gaming #gamingcommunity #gamingnews

Tek kada su shvatili sa kim igraju, da je to glavom i bradom Luka Dončić nastalo je oduševljenje kod strimera. Jedni su mu tražili autogram, drugi pokušavali da saznaju što više o Slovencu srpskog porekla.

Kada su ga upitali koji mu je omiljeni hobi, dobili su zanimljiv odgovor.

Clipped this additional bit.



Luka gets interrogated to make sure it's actually him.



How does he respond?



"I'm him" 😎 😂 #MFFL https://t.co/FDDT00i97f pic.twitter.com/zljP5gLVlT