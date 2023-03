Duško Ivanović nastavio svoj pobednički skor protiv Atamana: Trener Crvene zvezde sada vodi sa 5:2 u ovoj rubrici

Košarkaši Crvene zvezde su došli do veoma bitne pobede za nastavak svoje trke za TOP 8 fazu takmičenja. Crveno-beli su slavili protiv Efesa na svom terenu sa 94:75, naneli su veoma težak poraz aktuelnom šampionu, koga su sveli na samo osam poena u poslednjoj deonici.

Praktično, Zvezda je tokom čitavog meča odradila pravu košarkašku kliniku, posebno u defanzivnom smislu gde su bili besprekorni. Ništa manje nije bio produktivan ni napad, o čemu svedoče i 94 postignuta poena tokom 40 minuta košarke u Pioniru.

Za takvu igru zasluge idu vrhunskoj partiji Fakunda Kampaca koji je imao 22 poena, dok je dodao i sedam asistencija, kao i tri skoka. Argentinac je bezmalo odigrao utakmicu bez greške, ali zasluge idu i Dušku Ivanoviću, treneru crveno belih.

Head-to-head in the clash of masterminds 🧠



🇲🇪 Dusko Ivanovic 5⃣ - 2⃣ 🇹🇷 Ergin Ataman pic.twitter.com/GhUIYcFX49 — BasketNews (@BasketNews_com) 08. март 2023.

Duško je u Zvezdu uneo neke nove stvari, naterao je igrače da se žrtvuju više na terenu i to mu se odmah isplatilo. Kritikovao je svoje igrače da ne igraju svih 40 minuta, sada je to popravljeno, pa je Zvezda odigrala napad čak i kad je na satu ostalo dve sekunde do kraja i kada je razlika bila 17 poena.

Takođe, Duško je nastavio svoj "jubilej", pošto je po peti put slavio protiv Ergina Atamana. Turski i crnogorski stručnjak su po sedmi put odmerili snage u svim takmičenja, a Ivanović vodi sa 5:2.

Jedan od najboljih skorova protiv Atamana ima Ćavi Paskval koji ima skor 12:1 u zvaničnim utakmicama protiv turskog stručnjaka.

Podsetimo, Ergin Ataman je i imao ekscese tokom meča sa Crvenom zvezdom, zaradio je i isključenje zbog dve tehničke greške, dok je ušao i u sukob sa navijačima crveno-belih u jednom trenutku utakmice.