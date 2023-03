BOGDANOVIĆ ODLIČAN U POBEDI ATLANTE: Koš srpskog asa prelomio meč protiv Vašingtona (VIDEO)

Atlanta je pobedila Vašington sa 107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29), a ključne poene na ovoj utakmici postigao je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović.

Bivši igrač Partizana i Fenerbahče je odigrao odličan meč. On je ostvario učinak od 15 poena, dva skoka i tri asistencije.

Posebno vredi istaći poene koje je postigao pred kraj treće deonica, kada je pri rezultatu 74:69 za Hokse, kada je ubacio trojku uz dodatno slobodno bacanje za +9.

Prethodno su Vizardsi vodili sa 69:68 i to im je bilo poslednje vođstvo na utakmici. Stizali su u dva navrata na -2 pred kraj utakmice, no nisu uspeli da dođu do potpunog preokreta.

Atlantu je do pobede predvodio Tre Jang sa 28 poena, dok je Diandre Hanter susret okončao sa 18. Na drugoj strani najbolji je bio Bredli Bil sa 27, Kristaps Porzingis je dodao 22.

Ekipa iz Džordžije sada zauzima osmo mesto na Istoku sa učinkom 34-33, a Vašington 10. sa 31-36.

