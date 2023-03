KAKAV PREOKRET PARTIZANA! Crno-beli deklasirali Zvezdu

Crvena zvezda je dominirala u prve dve četvrtine. Bilo je mnogo razigravanja u napadu crveno-belih pre svega od strane Nedovića i Kampaca, što su saigrači maksimalno koristili. Zvezda je kažnjavala propuste u odbrani Partizana, slobodna bacanja (15/13 u odnosu na 22/15) i materijalizovala prednost u skoku (23:10, u napadu 10:2).

S toga i ne čudi što su izabranici trenera Duška Ivanovića u prvom poluvrmenu imali veliku prednost. Maksimalno 20 poena (42:22). Posle prvih 20. minuta gosti su vodili 48:34. Kampaco je u prvom poluvremenu bio ubedljivo najefikasniji akter na terenu, upisao je 21 poen, uz tri i asistencije i ukradene lopte, Bentil ga je pratio sa osam, a Petrušev je upisao pet.

U Partizanu je prednjačio Lesor sa 12 poena, ali šest promašenih slobodnih bacanja iz 14 pokušaja. U šestom minutu treće četvrtine Partizan je posle trojke Pantera i zakucavanja Lesora smanjio na 58:50 i probudio Grobare, kojih je bilo 17.121, što je novi rekord regionalnog takmičenja i natera trenera Ivanovića da zatraži minut odmora. Zvezda je nalet odbila poenima Luke Mitrovića ispod koša i mini serijom 4:0, posle koje je bilo 62:51.

Sledi novi nalet crno-belih, koji prilaze na pet poena zaostatka 63:58, zatim sledi trojka Vildoze, pa pet poena Jama Madara, kojima je Partizan pred poslednji kvartal prišao na 66:63.

Poslednjih deset minuta počelo je zakucavanjem Matijasa Lesora i prvim čarkama Francuza sa Filipom Petruševim, posle kojih je reprezentativac Srbije "počašćen" uvredama sa tribina. Partizan je osam minuta i deset sekundi pre kraja poveo 68:66, ali je u tom trenutku još važnije bilo to što je Fakundo Kampaco prilično nespretno, kao da je zaboravio da ima četiri lične greške načinio petu.

Dok je Zvezda stala u napadu Smailagić je iskontrolisao reket Partizana, dok su Madar i Ledej bili glavni motori serije, kojom su crno-beli, nešto više od šest minuta stekli osam poena prednosti - 74:68. Eksum je peonima Partizanu doneo dvocifrenu prednost, dok je na drugoj strani poenima uz faul, Zvezdin košgeterski post prekinuo Luka Mitrović. Polovinom poslednjeg perioda bilo je 76:69 za Partizan.

Partizan - Crvena zvezda: 89:79

Tok utakmice:

Četvrta četvrtina:

10. minut - Laki poeni za Eksuma 89:79

9. minut - Lesor poentira posle ofanzivnog skoka 87:75 Na drugoj strani, Ivanović 2/2 sa penala 87:77

8. minut - Ledej siguran sa penala 85:72 Luka Mitrović poentira uz faul, a potom pogađa i slobodno bacanje 85:75

7. minut - Posle trojke Eksuma, Partizan ima +11

6. minut - Matijas Lesor brutalnim zakucavanjem podiže publiku na noge 78:70

5. minut - Eksum pogađa, sada Partizan ima dvocifrenu prednost 76:66

4. minut - Madar pogađa sa poludistance, crno-beli imaju +6 Sjajna asistencija Madara, Smailagić je imao lak posao u ovoj situaciji 74:66

3. minut - Ledej 2/2 sa penala 70:66

2. minut - Ledej postiže trojku, Partizan vodi 68:66 Eksplozija u Areni

- Kampaco je dobio petu ličnu grešku!

1. minut - Lesor brutalno zakucava pored Filipa Petruševa 65:66

Treća četvrtina:

Završena je treća četvrtina.

10. minut - Ledej poentira iz teške pozicije u karakterističnom stilu 58:63 Vildoza pogađa trojku i prekida mini seriju Parnog valjka 58:66 Madar potom krade loptu i pogađa trojku uz zvuk sirene 63:66

9. minut - Lesor pogađa dva slobodna bacanja 56:62 Na drugoj strani, Lazarević 1/2 sa penala 56:63

8. minut - Mitrović poentira posle asistencije Petruševa, ponovo Zvezda ima +11 Željko Obradović je zatražio tajm-aut

7. minut - Ledej 1/2 sa linije za slobodna bacanja 51:58

6. minut - Panter pogađa trojku 48:58 Crno-beli su u naletu, u ovim trenucima košarkaši Parnog valjka igraju sa energijom koja im je potrebna u ovakvim mečevima

5. minut - Naneli pogađa iz teške situacije 45:56

4. minut - Matijas Lesor snažno zakucava, i tom prilikom ga je faulirao Kampaco. Centar Partizana pogađa i slobodno bacanje 41:54 Laki poeni za Vildozu 41:56

3. minut - Luka Vildoza poentira uz faul, potom pogađa i slobodno bacanje 38:54

2. minut - Novi poeni za Aleksu Avramovića 38:50

1. minut - Avramović pogađa sa poludistance 36:48 Lazarević je sjajno ušao na prodor, i pogodio u poslednjim sekundama napada 36:50

Druga četvrtina:

Završeno je prvo poluvreme.

10. minut - Papapetru poentira posle ofanzivnog skoka 34:48

9. minut - Panter pogađa u karakterističnom stilu sa poludistance 28:46 Laki poeni za Petruševa, ponovo Zvezda ima +20

8. minut - Nezaustavljivi Fakundo Kampaco! Nova trojka za sjajnog Argentinca 24:44

7. minut - Kampaco pogađa trojku iz veoma teške situacije 22:39

5. minut - Martin poentira, Zvezda ponovo ima +15

4. minut - Ledej pogađa iz vrlo teškog šuta 19:32

3. minut - Aleksa Avramović oba puta siguran sa penala 17:30

