UŽIVO! PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Nezaustavljivi Kampaco čudesnim trojkama je utišao Arenu

Partizan - Crvena zvezda: 38:50

Tok utakmice:

Treća četvrtina:

2. minut - Novi poeni za Aleksu Avramovića 38:50

1. minut - Avramović pogađa sa poludistance 36:48 Lazarević je sjajno ušao na prodor, i pogodio u poslednjim sekundama napada 36:50

Druga četvrtina:

Završeno je prvo poluvreme.

10. minut - Papapetru poentira posle ofanzivnog skoka 34:48

9. minut - Panter pogađa u karakterističnom stilu sa poludistance 28:46 Laki poeni za Petruševa, ponovo Zvezda ima +20

8. minut - Nezaustavljivi Fakundo Kampaco! Nova trojka za sjajnog Argentinca 24:44

7. minut - Kampaco pogađa trojku iz veoma teške situacije 22:39

5. minut - Martin poentira, Zvezda ponovo ima +15

4. minut - Ledej pogađa iz vrlo teškog šuta 19:32

3. minut - Aleksa Avramović oba puta siguran sa penala 17:30

1⃣7⃣,1⃣2⃣4⃣@PartizanBC fans set the new single-game attendance record in AdmiralBet #ABALiga!



Read more at: https://t.co/odbO4FABNI pic.twitter.com/HXDjS1zkZ7