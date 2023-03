Očekuje nas novi okršaj Jokića i Janisa u dresu reprezentacije: Srbija igra na Akropolis kupu u avgustu

Košarkaški savez Grčke potvrdio je da će se Srbija i Italija sastati na nastupajućem Akropolis kupu ovog leta između 8. i 10. avgusta u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo koje će se održati na Filipinima, Indoneziji i u Japanu.

Na parketu "OAKA Arene" će se prvog dana sastati reprezentacija Grčke i Srbije, dok će 9. avgusta Pešićevi Orlovi zaigrati sa Italijanima i imaće šansu za kakav-takav revanš za poraz u osmini finale Evrobasketa održanog prethodne jeseni.

Poslednjeg dana će se sastati ekipe Grčke i Italije, a interesantno je da su sva tri tima obezbedila vizu za Mundobasket, pa bi potencijalne međusobne duele mogli da gledamo i na Dalekom istoku Azije.

AEGEAN Acropolis tournament is back! Hellas, Serbia and Italy will compete on the way to the @FIBAWC 2023! See you at OAKA, 8-10 of August!

