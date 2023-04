SVI PRIČAJU O NJIHOVOM SUKOBU: Ajzea Tomas BESAN na Džordana - ovo je njegov zahtev

Dok su obojica još igrali profesionalnu košarku, dobro je poznato da je Džordan zabranio Tomasu da nastupa za američku reprezentaciju, a u dokumentarcu "The Last Dance" po mnogima jedan od najboljih košarkaša ikada ružno je pričao o Ajzei.

Zbog svega toga, Ajzea smatra da mu je Džordan dužan jedno izvinjenje, a o tome je pričao u podkastu "All the Smoke".

- Pričao je na nacionalnoj televiziji, nazvao me je pogrdnim imenima i onda je rekao da me mrzi. Rekao je to na javnoj televiziji. Ako nije to tako mislio, neka ponovo dođe na televiziju i izvini mi se javno - rekao je Ajzea.

