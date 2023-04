Jokićev Denver bio u pravu kada ga je oterao: Obračun među Klipersima, Gober i Anderson želeli tuču i na poluvremenu

Francuz je napao Kajla Andersona, saigrača iz Minesote, a posle mu se izvinio za incident, ali izvori portala Atletik tvrde da su dvojica igrača želela tuču i tokom poluvremena.

Ne zna se pouzdano za šta dolazi srceparajuće izvinjenje Gobera, jer dogodila su se dva incidenta - jedan očigledan i drugi za koji navijači ne znaju:

Goberovo izvinjenje "voljenom" saigraču

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.