OBOREN REKORD! Džordanove patike prodate za dva miliona evra (FOTO)

Ova rekordna prodaja, ostvarena juče, je dokaz da potražnja za kolekcionarskim predmetima vezanim za Džordana prevazilazi sva očekivanja, rekao je predstavnik aukcijske kuća Sotbi, Bram Vahter.

Slavni košarkaš je nosio crveno-crne patike "Er Džordan XIIIs" tokom svoje poslednje šampionske sezone 1997/98 sa ekipom Čikago bulsa, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

MJ’s 1998 NBA Finals Jordan 13s just sold for $2.2M. MOST EXPENSIVE PAIR OF SNEAKS SOLD EVER 🤯 pic.twitter.com/s1jA5HUh1q

Džordan je poklonio ovaj par patika momku koji skuplja lopte nakon druge utakmice finalne serije američke košarkaške lige (NBA), kada su Bulsi igrali sa ekipom Juta džez, 1998. godine.

Poklon je bio znak zahvalnosti, pošto mu je ovaj skupljač lopti pomogao da nađe izgubljenu jaknu, saopštila je aukcijska kuća Sotbi.

Prethodna rekordna suma za Džordanove patike je iznosila 1,35 miliona evra, za patike "Najk Er Šips", a one su prodate 2021. godine.

A pair of sneakers worn by Michael Jordan just sold for $2.2 million, setting a new world record for the most expensive shoes ever purchased https://t.co/9WnktshlMl