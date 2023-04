ŠOK VEST IZ EVROLIGE: Velikanu se oduzimaju dve pobede zbog malverzacija oko pojačanja!

S obzirom da je PAO ionako na začelju tabele, ova odluka neće imati nekog velikog uticaja na njihovu evroligašku sezonu.

Prema zvaničnom saopštenju Evrolige, pored oduzimanja pobeda, grčki velikan kažnjen je i finansijski, ali visina kazne nije obelodanjena.

Panathinaikos have been fined and taken away two wins from this year’s regular season for violating Financial Fairplay rules several seasons ago😬 pic.twitter.com/MyI9tMib6u