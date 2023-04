Neverovatni podaci: Partizan ostavio pola NBA lige iza sebe po posećenosti, Grobari održali čas navijanja

Ono što je već sada sigurno jeste da će na Partizanovim utakmicama u Evroligi ove sezone prisustvovati preko 300.000 ljudi, a do sada je bilo prisutno tačno 282.285 navijača uz 17.642 pristalice Partizana prisutne prosečno po meču do sada.

Prema podacima, za večerašnji meč su zvanično prodate 20.094 ulaznice, što će reći da će ukupni zbir večeras iznositi 302.379, a prosek će se podići na 17.787. Partizan je imao čak osam utakmica sa preko 18.000 navijača ove sezone u takmičenju, a rekord do sada je 20.068 na susretu protiv Reala.

Za evropske standarde, brojke su spektakularne u svakom smislu. Ali ne samo za evropske, nego i za američke.

Best atmosphere in basketball? Partizan fans were HEATED last night 🔥 pic.twitter.com/eV5sX2lBWX