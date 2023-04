(UŽIVO)PARTIZAN - PANATINAIKOS: Kakvo LUDILO u Areni, ovo što radi Partizan je NEVEROVATNO! Crno-beli PREOKRENULI(FOTO+VIDEO)

Košarkaši Partizana već su ostvarili zacrtani cilj, a to je plasman među osam najboljih ekipa Evrolige.

Bez obzira na to, tim Željka Obradovića želi da pobedom završi regularni deo takmičenja, a večeras u beogradsku "Štark arenu". Taj meč je na programu večeras od 20 sati i 30 minuta!

Uživo:

Partizan - Panatinaikos:80:77

Tok utakmice:

Četvrta četvrtina:

39. minut - Ponitka je pogodio dva slobodna bacanja 80:79

38. minut - Grigonis je sjajno probio i pogodio 76:77 Panter pogađa, opet vodi Partizan 78:77

37. minut - Naneli tek sada stiže do prvih poena 74:73 Bejkon je pogodio uz faul, a onda je promašio slobodno bacanje 74:75

36. minut - Partizan konačno vodi, Eksum je pogodio veoma važnu trojku za crno-bele 72:71

35. minut - Smailagić je pogodio dva slobodna bacanja 69:71

34. minut - Mini seriju Partizana prekida trener Panatinaikosa novim tajm-autom 67:71

33. minut - Manzukas postiže trojku 60:71 Ledeju se otvorio put ka protivničkom košu, što je sjajni košarkaš iskoristio i lako došao do novih poena 62:71

32. minut - Ponovo loša odbrana Parnog valjka, što koriste gostujući igrači i Panatinaikos ponovo ima +8

31. minut - Laki poeni za Avramovića 60:66

Treća četvrtina:

Završena je treća četvrtina!

30. minut - Ponovo crno-beli primaju koš u poslednjoj sekundi napada 58:66

29. minut - Još jednu trojku pogađa Bejkon, neverovatno kako igra ovaj momak večeras 57:64

28. minut - Dante Eksum pogađa trojku, gosti imaju +3 Na drugoj strani, Bejkon uzvraća istom merom 55:61

26. minut - Bejkon postiže trojku 48:54

25. minut - Eksum pogađa samo jedno slobodno bacanje 46:49

24. minut - Vilijams je ostao sam na trojci i pogodio bez većih problema 45:49

23. minut - Panter u karakterističnom stilu pogađa sa poludistance 42:46 Avramović pogađa trojku u isteku napada 45:46

22. minut - Polovičan učinak Gudaitisa sa linije za slobodna bacanja 40:46

21. minut - Matijas Lesor promašuje prvo a pogađa drugo slobodno bacanje 40:45

Završeno je prvo poluvreme!

Druga četvrtina:

20. minut - Novi poeni za Aleksu Avramovića 37:45

19. minut - Ponovo Panter pogađa trojku, crno-beli su uspeli da se "probude" posle katastrofalnog početka 35:45

17. minut - Konačno dobra odbrana Partizana i nova trojka Pantera 26:38 A onda Aleksa Avramović krade loptu i poentira 28:38

16. minut - Bejkon pogađa 20:38 Panter konačno pogađa trojku na drugoj strani, gosti i dalje imaju ubedljivu prednost 23:38

15. minut - Manzukas pogađa trojku na isteku napada 20:36

14. minut - Još jedna greška Partizana u napadu, i ponovo gosti postižu lake poene 20:33

13. minut - Grigonis postiže trojku preko Smailagića 20:31

12. minut - Smailagić pogađa iz veoma teške pozicije 20:28

11. minut - Posle slobodnih bacanja, grčki tim je došao do dvocifrene prednosti 18:28

Prva četvrtina:

Završena je prva četvrtina!

9. minut - Još jedna greška Partizana u napadu, pa je Bejkonu lako bilo u kontri da pogodi 18:21 Vilijams pogađa trojku, Željko Obradović nezadovoljan kako njegov tim igra večeras 18:24

Grobari su večeras oborili neverovatan rekord!

8. minut - Grigonis ponovo pogađa, grči tim vodi 15:17 A onda Dante Eksum pogađa trojku 18:17

7. minut - Matijas Lesor je pogodio uz faul, a potom promašio dodatno slobodno bacanje 15:13

6. minut - Grigonis pogađa trojku 11:13 Eksum na drugoj strani sjajno prolazi i pogađa 13:13

5. minut - Lesor brutalnim zakucavanjem podiže publiku na noge, Partizan vodi prvi put večeras 11:10

4. minut - Prvi poeni za Madara 6:8

3. minut - Novi poeni za Ponitku 4:6 Anđušićevu grešku Vilijams koristi i lako poentira u kontri, Željko Obradović je zatražio tajm-aut 4:8

2. minut - Anđušić sepa mrežicu sa poludistance 4:4

1. minut - Gudaitis postiže prve poene na večerašnjoj utakmici 0:2 Na drugoj strani Lesor zakucava 2:2

Uoči meča:

- Partizan je gledaniji od više od polovine NBA klubova!

- Navijači Partizana pripremili su spektakularnu koreografiju za večerašnju utakmicu!

- Atmosfera u beogradskoj "Štark areni" je sjajna!

Na konferenciji za medije pred večerašnju utakmicu, trener Partizana Željko Obradović rekao je da je njegov tim maksimalno pripremljen.

"Pripremali smo se kao i za svaku utakmicu do sada. Nama je važna utakmica i igraćemo sa željom da odigramo dobro i da pobedimo. Znamo da će dvorana ponovo biti puna, protiv tima koji po svemu onome kako izgleda tim koji imaju ne zaslužuje tu poziciju na tabeli. To je ono od čega moramo da krenemo, da ne razmišljamo na taj način već da ih prihvatimo kao najozbiljnijeg mogućeg protivnika. I tako smo se i spremali", poručio je Obradović.

Bek crno-belih Danilo Anđušić istakao je da je cilj njegove ekipe da pobedom završi regularni deo sezone.

"Verujem da je sigurno važna utakmica jer može da odluči na koga idemo u plej-ofu. Mislim da možemo da stignemo do pete pozicije, to ćemo saznati večeras. Želimo da završimo regularni deo sezone pobedom pred našim navijačima. Panatinaikos kao ekipa je odavno izgubila šanse za plej-of. Možda je to njima olakšavajuća okolnost, s obzirom da igraju bez ikakvog pritiska, znači da su samim tim opasniji. Svakako imaju sjajan tim i sjajna imena u timu bez obzira na njihovu poziciju na tabeli. Neće biti nimalo lako, ali verujem da možemo do pobede, da završimo na pravi način i da ovim ljudima pripredimo još jednom dobru košarku", istakao je Anđušić.

Partizan je plasman u TOP 8 Evrolige već obezbedio, a navijače Parnog valjka posebno zanima na koga će crno-beli ići u plej-ofu.

Partizan će za plasman na fajnal for Evrolige igrati protiv Reala ili Barselone!

Jučerašnja pobeda Zvezde značajno je povećala šanse Partizana za lakšim rivalom na putu do fajnal fora...

Ali, onda je Real sve "pokvario" porazom posle produžetka od Makabija. Da su kraljevi pobedili, crno-beli bi išli na Monako, ovako čeka ih daleko teži protivnik!

