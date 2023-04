Nikad duža konferencija Željka Obradovića: Žoc pričao 30 minuta o Partizanu, Grobarima, Eksumu i Aleksi...

Košarkaši Partizana su uspeli da savladaju Panatinaikos u posednjem kolu regularnog dela Evrolige sa 83:81, čime su samo potvrdili svoje šesto mesto na kraju i tako su i zakazali svoj duel sa Realom iz Madrida u TOP 8 fazi.

Posle meča, Željko Obradović, trener Partizana, hvalio je svoje igrače.

- Prvo želim da čestitam PAO-u na dobroj utakmici, konačno, igrali smo dobru odbranu, sreća je bila na našoj strani, ali kako god, važnije je da smo imali atmosferu dobru i da se zahvalim navijačima, pomogli su timu, podržali su tim i uradili su nešto neverovatno. Hvala im što veruju i mislim da ćemo im vratiti, takođe, čestitam i igračima, jer su imali zaostatak od 18 poena, našli smo način da se borimo, da odigramo dobro i da se vratimo u meč.

On je istakao i da je ponosan na publiku, ali i na čitav tim.

- Osećam se dobro, imamo razloge da budemo ponosni na sebe. Nastavićemo s tim da nijedan tim nema ovakvu atmosferu, ovo je neverovatno, ova podrška i konekcija sa navijačima je odlična. To je prvo razmišljanje, a kada pričamo o košarci, početak je bio loš, decembar pre Efesa smo imali 4-9, sad smo završili sa 20-14, od tada smo napravili skor 16-5 u poslednjih 21 meču. Srećan sam da budemo u najboljih osam ekipa u Evroligi.

Još jednom je trener Obradović apostrofirao i to da je ekipa od decembra u 21 meču napravila seriju od 16 pobeda i samo pet poraza.

- Evo da ponovim, mi smo 16. decembra pre meča sa Efesom imali 4-9, gde smo imali 4-5 utakmcia gde smo mogli da dobijemo, a gubili smo zbog sebe. Igračima je bilo jasno, nastavili smo da verujemo i došli smo do toga da u zadnjih 21 utakmicu imamo taj skor 16-5. Tako da, zadovoljan sam. Kad se pogleda tabela, lepo je videti gde je Partizan da je u osam najbolji u Evropi, mislim da je stvar svih nas unutra, stvar ovoga što je konekcija navijača i ekipe, to koliko veruju oni nama, daje nam snagu, tako je bilo nama, vratili smo se sa -18, to stoji cele sezone i u Beogradu i gde god da smo. Verovali smo u sebe, ono što je evidentno je da imamo najmanje igrača u rosteru, neki idu i preko 20. Ja sam igračima rekao, objasnio sam šta čeka, kakav je raspored ispred nas, ali s ovim rosterom i kako su izneli sezonu, neverovatnu je, a rekao sam i koliko je bitan stručni štab, od lekara do fizija. Svih nas da budemo u službi tima, a sigurno je taj deo i privatni život uticao na to da izgledamo kako izgleda, nemojte zaboraviti da smo na početku sezone bili bez Alekse Avramovića i Smajlagića, on je i posle imao povredu, Balša je ove godine igrao toliko koliko je, tu je bila smanjena rotacija, može da se proveri minutaža, pokušavao sam da dam šansu nekim igračima, naravno da će u ovom periodu, kraj sezone, tek počinju prave stvari biti važno, nadam se da će shvatiti i da ćemo nastaviti da radimo na isti način i što je najvažnije da imamo veru u soptvene mogućnosti.

U ovom meču je Partizanu falilo energije, što je istakao i trener crno-belih.

- Kad se pogleda i analizira, mi smo pričali na poluvremenu, a i pogotovo posle prvog tajmauta, ako ubace 26 poena za pčetvrtinu a ti si na jednom faulu, onda je jasno koliko energije nije bilo i koliko želje nije bilo. Ja sam ponovio, faul je oružje za velike igrače, ušli smo nonšalantno, da smo igrlai kako smo igrali. Ono što su videli, ispadale su lopte. Uvek se kaže da ničija lopta treba da bude naša, večeras je bila njihova, a nama je ispadala. Odnos skokova, došli smo do toga da je bilo 12:5 za nas, statistika kad se pogleda, neverovatno je da i mi i oni imamo isti broj šuteva za dva poena, oni jedan više za tri poena, ali smo ubacili po 10, isti broj penala i promašenih penala. A dobili smo jer smo imali jednu više ubačenu dvojku. Bilo je ranije nekih utakmica gde smo se vraćali, ali da je utakmica bila drugačija, igrači su imali u glvai da pobeda ne donosi ništa specijalno, ali bitno je da smo mi 6. tim u Evropi u ovom trenutku, izjednačenoj sa timovima, kad se pogleda ko je sve ispred nas. Imamo razloga da budemo zadovoljni, rezultatski, a i zbog sveg sa Partizanom, o ovome će se pričati. Ponosan sam i ponosam sam da ćemo imati utakmicu u plejofu ovde, a daj Bože i dve. Imamo vremena da pričamo i analiziramo sve što nas čeka u nastavku Evrolige.

U narednom meču, Partizan igra protiv Reala, ali Željko Obradović ističe da je Zadar trenutno jedina briga.

- Znamo, kako smo izgledali i kak osmo igrali, znamo na kom nivou treba da budemo u plejofu. Znate šta, plejof počinje za nekih 10 dana, Evroliga treba da donese odluku da li kreće u utorak ili sredu, do tada ima nekih 10-11 dana. Ja sa iskustvom ne volim da pričam unapred, ne želim, imaćemo vremena za to, biće pametno da napravimo konferenciju pred početak, kad bude došao taj trenutak, da vidimo u kom smo stanju, da vidimo Real, mogu da npparavim komentar da su najtrofejniji, to je dovoljno. Oni imaju neke povređene, mi isto... Pravo da vam kažem, ja sam zakazao trening sutra u 12, da bismo pripremili Zadar, mi ćemo da se okrenemo, jer imamo izuzetno naporan put, jedini način kako je ovo moguće, jeste da već u nedelju u 06.30 budemo u avionu, što znači da ekipa treba da ustane u 4 u subotu na nedelju, sutra odradimo jedan trening, da damo informacije o Zadru, da ponovimo nešto, da ovi što su slabije igrali, da damo jedno popodne slobodno da provedu. Nema razloga da previše pričamo o plejof seriji u Evroligi. Koncentracija na ove dve utakmice su Zadar i Budućnost.

Nije propustio priliku trener crno-belih da hvali navijače i da živi "san" kako on kaže.

- Ne, rekao sam i tako se osećam, to je zbog navijača. Svi ljudi koji doalze, ponavljam, hvala na svemu tome. Dolaze sa raznih strana, rekao sam da će se o ovome pričati godinama, daj Bože da ponovimo, ta energija sa tribina i ta vera u nas daje snagu timu i to je ono što pokreće igrače, svi oni znaju i rekao sam na početku, da će odziv biti takav kakav je, bez obzira što smo imali te poraze, i tad smo imali podršku, oni su bili uz nas. Sve što smo uradili je konekcija između tima i naših navijača.

Uspeo je Partizan da se vrati i iz velikog zaostatka, crno-beli su imali minus od 18 poena, ali su potom preokrenuli meč.

- Što se tiče načina na koji smo igrali, vratili smo utakmicu kad smo prestali da jurimo i srljamo, kad smo igrali pametnije, kad smo dali loptu gde treba da bude i da krenemo da kreiramo, tad smo vratili utakmicu u normalan tok i donosili dobre odluke, uz ovo što je važno uz odbranu, a to je ono što smo iskontorlisali skok neuporedivo bolje. Mi imamo igrače koji veruju u sebe, znamo da te akcije u napadu da završavaju oni koji treba, a to je u odnosu na ono što se čita kakva je utakmica i šta čita protivnički tim. Naneli je dao tri poena, Naneli je odigrao najbolju odbranu na Bejkonu, ovaj ništa nije ubacio. Tri poena su važna, ali je i ovo. Bilo je nekih situacija u odbrani gde je na tajmautu menjana odbrana, ali prohujalo s vihorom, kad te niko ne sluša. To će se dešavati, koncentracija je najvažnija i bez toga ne može. Smajli je dobio udarac, žalio se na poluvremenu, izašao je kasno, pokušali su da pomognu, odigrao je to što treba. Vidi se da je udaren, pa ćemo videti sutra u kom je stanju, ali u kakvom god da bude stanju, stegni zube i igraj. Pokazao je te karakterne osobine, da je želeo kad su prognozirali tri meseca, on je stavio zaštitu i igrao je posle 15 dana. Hvala mu na tome kao i svima ostalima, koji su žrtvovali sve da bi pomogli timu. Možda je trenutak da se kaže neka reč o Zeku Ledeju, on je imao najveću minutažu, radi mnogo stvari za tim i čita igru, što je važno. Ali nekad ima trenutke kad srlja, to je posledica što smo rekli, kad smo kretali, stigli smo jer smo igrali kolektivno, ajmo protok lopte, to nije bilo tako. Sve je uticalo, to što nije utakmica toliko važna i atmosfera i igrač kad uđe - večeras je momenat da ja dam dva poena, a neko će drugi da igra odbranu i to se pretvori. Davno prošlo vreme, okrećemo se tom treningu, večeras ćemo gledati Zadar duže.

Jedna od stavki koja nije baš dobra u Partizanu jeste i odbrana, a Željko je tu hvalio svoje igrače, dok je rekao da je to ono najbitnije.

- Hvala na tom pitanju, a prilka je da se kaže nešto o Aleksi, dao je energiju, kao i Madar. Oni su igrači koji unose energiju i koji su sposobni da igraju preisng, tkad neko želi da igra agresivno, onda mora sa pet da se igra. Čeka nas posao, pokazali smo da smo sposobni da odigramo vrhunski, večeras smo dobili utakmicu zbog odbrane. Arsenal onoga što želimo da igramo postoji i ponavljam, meni je kao treneru najdraže da vidim to da igrač šutira posle dobro kreirane situacije, ja sam ih birao i verujem njima, nisam menjao igrače što promaše šut. Može i seriju da promaši, ali kad izađe i sam je, problem je kad se srlja. A pravo da kažem ,takva je košarka, verujem da je cela sala videla loptu u košu, pa je izašla. Tako je, kako je. Ne možemo da pričamo o bilo čemu što je ispred nas, a da ne krenemo od odbrane, da nema lakog koša ili bilo u toj četvrtini lakih koševa, a onda naravno kakva je košarka igra, ne smeš da srljaš u napadu da ne bi dali koš u okntra napadu. To je suština, imaju ovde igrači kvalitet i oni znaju da ja u njihovu igru 1na1 i sve ono što je kolektivni taktike, mnogo im verujem i da što se toga tiče, imaju slobodu. To neću uskratiti, to imaju, to je kvalitet.

Partizan je još jednm i oborio rekord kada je reč o navijačima, te su probili cifru od 300.000 navijača u Evroligi.

- Oboren je rekord, a onda bi bilo lepo da se rekord opet obori protiv Reala, to je prilika da se još više skupimo, da nas bude Grobara još više i ponovimo rekord. Sve smo oborili, ali evo na ovo drugo pitanje... Kad hoćeš da napraviš nešto, moraš da imaš ambiciju, oni pokazuju ambiciju, mi moramo da pratimo, verujemo i nadamo se, idemo na najbolji evropski klub, njima je van rostera šest igrača koji mogu da igraju u bilo kojoj ekipi u Evropi, s te strane nema razloga da budemo prepotnentni, ali nemamo strah. Treba da odigramo sve što treba i da vidimo u kakvom stanju ćemo biti i onda ćemo detaljnije da pričamo o svemu, s tim da dosta toga znamo o Realu, ali je bitno u kakvom stavu će biti pred početak serije.

Otkrio je Željko i šta se dešava sa Danteom Eksumom, odnosno, kako ga je privoleo da dođe u Partizan.

- Ja samo znam da sam mnogo govorio o svemu što sam očekivao, letos sam rekao da će igrati na poziciji jedan i on pokazuje da daje ogromne stvari timu, sigurno da njegov kvalitet igre su druge stvari, ali napredak šuta za tri poena mu daje da bude najbolji igrač na poziciji u Evropi, ako nastavi da trenira i radi, onda je to sa njim i druga košarka i mnogo više mogućnosti.