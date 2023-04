Jokića tri karakteristike izdvajaju! Džoker je specijalan, stvarno jeste! MVP trka za zahuktala, veteran glas daje Somborcu!

Kako se bliži konačna odluka o osvajaču MVP priznanja u NBA ligi, sve češći su izbori strana između kandidata i pohvale na račun svog izabranika.

Kako je ranije danas NBA liga objavila, u finale borbe za ovo priznanje nalaze se dvostruki uzastopni osvajač, Nikola Jokić, njegov glavni konkurent Džoel Embid i pomalo zapostavljeni u ovoj priči, Janis Adetokumbo.

Jokićev saigrač iz Denver Nagetsa, Iš Smit je logično na strani Somborca, a kako sa njim provodi dosta vremena na treninzima, poznaje njegove glavne karakteristike, pa ističe zašto smatra da je najbolji u ligi.

- Stalno čujete tipove koji imaju svoje mišljene o igri, ali ono što želim da znaju jeste da, kada ga gledate iz noći u noć, zavredi dodatno poštovanje zbog toga koliko je jedinstven i koliko čini igru lakšom. Ne samo za sebe, već za sve. Ono što on radi je neverovatno teško. Znamo to. Ali, to je ono što velike igrače čini takvim – kada naprave da se to čini normalnim ili da učine lakim ono što se čini teško. On to radi. Stef to radi. Ti momci čine da sve izgleda lako i zato su jedinstveni. Džoker je specijalan, stvarno jeste - rekao je Smit, preneo je Denver Post.

Kako je ovaj veteran naveo, Jokića od ostatka lige izdvaja radna etika, želja i košarkaški IQ.

- Sve je o tome koliko naporno radi i njegovom poznavanju igre. Specifično je kako razmišlja o igri na sve različite načine. On iskreno želi da igra na pravi način. To je najveća stvar, to je tako osvežavajuće.