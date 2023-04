Nedović o bivšem saigraču: 'Drago mi je što Papapetru igra TOP 8, nadam se da ću ga pobediti u finalu ABA'

Crvena zvezda nije uspela da se domogne TOP 8 faze u Evroligi, iako su zabeležili pobedu u poslednjem kolu protiv Fenerbahčea - 91:89. Crveno-beli su se na taj način oprostili takmičenja u najjačem evropskom takmičenju, što je u određenoj meri uticalo i na igrače koji su bili utučeni.

Jedan od njih bio je i Nemanja Nedović, koji je to otkrio u razgovoru za grčki "SDNA", gde je rekao da je ekipa Zvezde zaslužila da se pronađe tamo.

- Nažalost, nismo ušli u plej-of. Mislim da smo zaslužili. Doživeli smo teške poraze u mečevima koje smo kontrolisali, ali sada ništa ne možemo da promenimo. To je košarka. Imamo dva cilja ispred nas koja moramo da ispunimo. ABA liga je veoma važna, a imamo i srpski šampionat. Imamo čemu da se nadamo, da probamo i prenesemo dobru igru iz finiša Evrolige na ostatak sezone - istakao je Nedović.

Čak iako je Zvezda ostale bez TOP 8 faze, trener Duško Ivanović je u nekoliko navrata rekao da bi ekipa s Malog Kalemegdana imala priliku da osvoji ovo takmičenje, samo da se domogla te TOP 8 faze.

- To je ono u šta on veruje i što je pokušao da prenese na nas. Kada uđete u Top 8 sve je moguće. Na jednu ste pobedu u gostima od Fajnal-fora ako sačuvate domaći teren, a onda tamo svašta može da se desi. Signurno ćemo se sećati ove sezone koja za nas nije uspešna. Cilj je bio Top 8 i nismo to ostvarili. Ali, kao što sam rekao, još smo u trci za dva trofeja

Dok Zvezda to nije uspela, jeste drugi srpski predstavnik, a to je Partizan, za koji nastupa i Joanis Papapetru, bivši saigrač Nemanje Nedovića iz Panatianikosa, zbog koga mu je drago.

- To je nešto neverovatno, nešto izvan košarke. Ne zanima me što igra za Partizan, a i njega što ja igram za Zvezdu. Naravno, zbog naših rasporeda nismo imali priliku da se susrećemo koliko smo želeli. Stalno pričamo preko telefona i dopisujemo se. Drago mi je zbog njega što ide u Top 8. Nadam se da ću imati priliku da igram protiv njega u finalu ABA lige i pobedim ga - zaključio je Nedović.