PETRUŠEV IDE IZ ZVEZDE SAMO POD JEDNIM USLOVOM! Miško se oglasio: Smejali su nam se, pitali nas KO JE ON!

Menadžer košarkaša Zvezde objavio sve o planovima svog klijenta za sledeću sezonu.

Mladi centar Crvene zvezde Meridianbet Filip Petrušev (23) ostaće i sledeće sezone ako ne bude otišao u NBA ligu, rekao je njegov menadžer Miodrag Ražnatović u intervjuu za grčki medij "SDNA". Perspektivni centar bio je jedan od najboljih igrača u timu Duška Ivanovića ove evroligaške sezone, prosečno je postizao 10,7 poena, uz 5,2 skoka i uz atraktivna zakucavanja i 35 odsto pogođenih šuteva za tri, potvrdio da zaista ima sve što je potrebno da svoj talenat prenese i na najjače evropsko takmičenje.

U Zvezdu je došao prošlog leta posle teške sezone u Anadolu Efesu, u kojem nije imao ni ulogu, ni minute, a Miško Ražnatović najavio će da će Filip i sledeće sezone biti crveno-belih, pod uslovom da zajedno ne nađu način da realizuju igračev krajnji cilj - odlazak u SAD.

"Prvog dana kada sam upoznao Filipa i njegovu porodicu, postavili smo cilj - da nađemo za njega garantovani ugovor u NBA ligi. I odlično som počeli. Nije bio tako sjajan na koledžu, pa je došao i postao MVP ABA lige. Uz to, bio je i odabran na draftu. Ali to nije bilo dovoljno da mu garantuje ugovor. Sledeći korak posle toga bio je Efes, šampion Evrope. Sezona u tom timu niije bila dobra. Posle toga je došao u Crvenu zvezdu i ova sezona je veoma dobra. Nisam bio za to da on igra i na poziciji krilnog centra, ali čini se da je Duško bio više u pravu od mene. Pokazalo se da to odgovara Filipu i da može da bude dobro i za njega u NBA ligi, takođe", rekao je Ražnatović.

"On nije samo centar, on igra i na poziciji 'četiri', šutira sa samopouzdanjem, atleta je... Verujem da je spreman. Verujem u to veoma, do te mere da ne razmatram evropske ponude za njega čitavog leta. Ako ne potpiše u NBA ligi do leta, onda će pre svega poslušati ponudu Crvene zvezde, jer mu se zaista sviđa okruženje ovde. Zapravo, neću ni razmatrati ponude iz Evrope. Mislim da će Filip sledeće sezone biti u NBA ligi, a ako ne, onda će naravno biti u Crvenoj zvezdi. Naravno, ovo se mnogima neće svideti, ali to je realnost", dodao je on o bivšem studentu Gonzage

Ražnatović je otkrio da je letos nudio Petruševa i čelnicima Panatinaikosa, ali da su ga odbili. "Na primer, jako sam 'gurao' da se to dogodi, jer smo znali situaciju u Srbiji i želeli smo radije da igra u inostranstvu, iako se sviđao i Crvenoj zvezdi i Partizanu. A (u Panatinaikosu) su nam se smejali i šalili, u stilu: 'Ko je Petrušev?".

