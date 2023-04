Grci pišu: Ataman naciljao igrača Partizana, želi Zeka Lideja u Panatinaikosu po svaku cenu!

Dok se nedavno pojavila informacija da je Ergin Ataman raskrstio sa Efesom i istovremeno dogovorio sve sa ekipom Panatinaikosa, sada na red stižu i povezivanja sa pojačanjima. Kako Grci tvrde, Zek Lidej je na vrhu prioriteta.

Panatinaikos je imao jednu veoma lošu sezonu u Evroligi, završili su na pretposlednjem mestu iako su dosta novca uložili u svoj tim, a ceh toga je platio Dejan Radonjić, trener "Zelenih".

Nisu spremni u Atini na još jedan debakl, pa su se okrenuli i iskusnom Erginu Atamanu, koji će očigledno dobiti tim po svojoj želji kako bi jurio najveće domete.

💣Panathinaikos is in negotiations with Partizan for Zach LeDay, per @BasketForAllgr sources.



✍Egin Ataman wants him to

join the team



