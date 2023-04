Španci svesni moći Arene i Žoca: Zbog ovih 5 razloga Partizan može da pobedi Real Madrid i ode na F4

Košarkaši Partizana ovog utorka od 21 sat u Madridu počinju plej-of Seriju protiv Reala, a, imajući u vidu sam kraj sezone i formu tima, očekivanja navijača su velika.

Ako biste na ulicama Srbije, pitali i najvećeg pesimistu među navijačima crno-belih koji ishod očekuje, najverovatnije vam ne bi pokazao ni najmanje straha pred španskim timom. Tako, ono što je do juče delovalo kao san za crno-bele, sada je java. Partizan ima trenera, tim, navijače i veliki motiv. Zbog svega toga, strah pred početaak Top 8 serije skoro da ne postoji, cilj je Fajnal for, a toga su svesni i u Madridu.

Tako, prestižni španski list "As" donosi tekst u kojem navodi razloge koji bi mogli da utiču na neuspeh Reala u ovom duelu.

Partizan je Partizan

Partizan je u optimalnoj formi i mnogo toga drugačije u odnosu na prvi deo sezone. Serija pobeda, veliki motiv, kao i iskustvo iznanje trenera Željka Obradovića mogu da budu presudni. Sredinom decembra su imali skor 4-9, pet poraza u nizu, a onda je serija porasla na 16-5 i na kraju je iznosila 20-14. Od manje od trećine pobeda u prvih 13 mečeva do neverovatnih 76.2% uspešnosti u preostalih 21 utakmicu. To pokazuje da Partizan ima samopouzdanje do neba i da se ne plaši Reala, tim pre što ih je nedavno pobedio, čak bez problema.

Odmorniji tim

As navodi da je Partizan imao više vremena za odmor pošto je poslednji meč odigrao protiv Budućnosti. Sa druge strane, Real Madrid je u nedelju igrao protiv Huventusa i ima samo dva dana, u odnosu na četiri crno-belih, da se oporavi za početak serije.

Pakao Arene

Španci navode neverovatne brojke u Areni, ali i napominju da je Real poražen u neverovatnoj atmosferi i dodaju da je to najteži poraz ove sezone za Madriđane u Evroligi. Oni navode da je crno-bele gledalo 300.000 navijača u Evroligi, i iznose prosečni broj navijača na tribinama od 17,763, koji je najveći u Evroligi.

Željko Obradović

Željko Obradović je neko kog aŠpanci takođe poštuju. Tako ističu da je sa crno-belima već osvajao Evropu. On ima 79% pobeda u plej ofu Evrolige, odnosno nekadašnjeg Kupa Šampiona i to niko nikada neće dostići. Takođe, od kada je novi format takmičenja uveden, Željko je prošao na 10 od 11 plej-of serija. Jedino je 2006. ispao sa Panatinaikosom od Baskonije. Sa šest različitih timova otišao je na fajnal-for.

Eksum - Lesor

Partizan ofanzivno najpotentniji tim lige, da je spoljna linija oličena u Panteru i Naneliju, kao i u Avramoviću koji je veoma prodoran, jak adut. Da ne pominjemo LeDeja koji je suvo zlato ovog tima.