PARTIZAN SRUŠIO REAL U MADRIDU! CRNO-BELI TROJKOM PANTERA U POSLEDNJOJ SEKUNDI NAPRAVILI BREJK

Košarkaši Partizana savladali su u prvoj utakmici plej-ofa Evrolige u Madridu Real rezultatom 89:87 (22:22, 26:22, 15:20, 26:23).

Druga utakmica u seriji koja se igra do tri pobede igra se takođe u Madridu u četvrtak.

Crno-beli su do pobede stigli trojkom Kevina Pantera u poslednjoj sekundi meča.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Tajm-aut za Obradovića 21.1 sekund pre kraja pri vođstvu Reala 87:86. Panter pogađa trojku 0.4 sekunde pre kraja - 87:89.

40. minut - Partizan nije iskoristio napad. Real ima loptu 53 sekunde pre kraja. Tajm-aut za domaći tim.

Musa je napraio faul u napadu 34.5 sekundi pre kraja. Panter je na liniji slobodnih bacanja. Pogodio je kapiten Partizana oba bacanja - 84:86.

40. minut - Partizan nije iskoristio napad. Real ima loptu 53 sekunde pre kraja. Tajm-aut za domaći tim.

Musa je napraio faul u napadu 34.5 sekundi pre kraja. Panter je na liniji slobodnih bacanja. Pogodio je kapiten Partizana oba bacanja - 84:86.

37. minut - Avramović postiže trojku - 77:75. Dek pogađa nove poene - 79:75.

35. minut - Neverovatna utakmica Gabrijela Deka, njegovih 19 poena - 77:70. Lesor smanjuje sa linije slobodnih bacanja - 77:72.

34. minut - Musa je fauliran, pogodio je prvo, potom i drugo - 75:70.

33. minut - Dek pogađa dugu dvojku - 71:68. Lesor u svom ritmu, smanjuje na 71:70. Partizan je izašao iz bonusa posle dva i po minuta igre u poslednjoj četvrtini. Dek je nezaustavljiv, 73:70.

32. minut - Madar pogađa svoju drugu trojku - 67:66. Partizan je pogodio osam trojki u prvom poluvremenu i samo dve u drugom. Obe je postigao Madar. Naneli je dobio treću ličnu, a Dek ide na liniju penala. Pogađa oba - 69:66. Finta Lesora i zakucavanje - 69:68.

31. minut - Partizan je izgubio loptu u prvom napadu u poslednjoj četvrtini. Musa pogađa daleku trojku - 67:63. Tajm-aut zove Obradović posle samo 23 sekunde u poslednjoj četvrtini.

3. ČETVRTINA

30. minut - Ledej je faulirao Musu pri šutu za tri poena. Njegova četvrta lična. Musa je pogodio prvo, promašio drugo, pa pogodio treće - 62:63. Dek je fauliran 3.8 sekundi pre isteka četvrtine. Dek je precizan oba puta - 64:63. Njegovih 11 poena.

29. minut - Jabusele za novo vođstvo Reala - 60:59. Naneli pogađa trojku, a suđen je i faul igračima Reala na drugoj strani. Ipak, ne. Poništena je trojka Naneliju, a Ledej će dobiti dva slobodna bacanja. Ledej postiže svoj 12. i 13. poen za novo vođstvo Partizana - 60:61. Eksum je fauliran u kontri, pogodio je oba bacanja, njegovih osam poena - 60:63.

28. minut - Madar iz ćoška za tri - 56:58. Musa pogađa za dva - 58:58. Lesor je na liniji slobodnih bacanja. Pogodio je prvo, promašio drugo - 58:59.

27. minut - Sudije su promenile odluku. Prvo su dosudile faul od obrane Reala, potom Ledeju faul u napadu.

26. minut - Kozer pogađa daleku trojku za vođstvo Reala - 56:55.

25. minut - Vilijam-Gos u kontri postiže dvojku - 53:55.

24. minut - Auh, još jedan faul u napadu dosuđen Smailagiću, njegov četvrti ukupno

23. minut - Avramović polaže pored Jabuselea - 48:52. Ledej zakucava u kontri, a pritom je i fauliran - 48:54. Tavares zbog povrede mora van terena, a Ledej pogađa dodatno bacanje - 48:55. Partizan ponovo na najvećih sedam poena. Rendolf, koji je ušao umesto Tavaresa, pogađa trojku - 51:55.

22. minut - Tavares je precizan - 48:50. Problematičan faul u napadu Smailagića, njegova treća lična.

21. minut - Jabusele dvojkom otvara treću četvrtinu - 46:48. Smailagić postiže svoj 11. poen - 46:50.

Partizan zaostaje u skokovima, ima 13 skokova ukupno, a Real 21 skok, od toga osam ofanzivnih.

Real ima šest izgubljenih lopti, Partizan samo dve.

Crno-beli su pogodili osam trojki iz 14 pokušaja. Real ima 4 od 11.

2. ČETVRTINA

20. minut - Lesor je promašio za dva, Ledej hvata ofanzivni skok i fauliran je. Pogađa oba bacanja 9.2 sekundi pre istek vremena - 42:48. Njegovih osam poena. Vilijams-Gos dvojkom zaključuje prvo poluvreme - 44:48.

U Wizink areni je i Florentino Perez, predsednik Sportskog društva Real.

20. minut - Trojka Jabuselea - 42:46. Dva puta su domaći košarkaši hvatali loptu u napadu, a iz trećeg pogodili.

19. minut - Panter je fauliran, a Real je ispunio bonus. Pogađa oba bacanja - 39:44. Panter još jednom za dva, njegovih 15 poena - 39:46.

18. minut - Trojka Pantera! Partizan vodi 39.42, Panter ima 11 poena. Sedma trojka Partizana. Tajm-aut za Ćusa Matea.

17. minut - Eksum za tri! Tri vezane trojke Partizana - 37:39. hezonja za izjednačenje - 39:39.

16. minut - Partizan ponovo vodi! Panter pogađa trojku - 32:33. Serija Partizana 11:2. Hezonja vraća trojku - 35:33. I još jedna trojka Pantera - 35:36. Tavares precizan za dva - 37:36.

15. minut - Tavares postiže nova dva poena - 32:28. Ledej siguran za dva - 32:30.

14. minut - Eksum je precizan sa penala - 30:26. Lesor krade loptu i zakucava u kontri - 30:28. Tajm-aut za Real.

13. minut - Ledej pogađa prve poene za Partizan u drugoj četvrtini - 30:24.

12. minut - Hanga za seriju Reala 8:0 u drugoj četvrtini - 30:22.

11. minut - Hanga je fauliran, pa će imati dodatno slobodno bacanje posle koša. Pogodio je - 25:22. Prvi faul Lesora. jabusele pogađa trojku posle lako izgubljene lopte Partizana - 28:22.

1. ČETVRTINA

10. minut - Naneli se upisao u strelce - 20:21. Već sedmi košarkaš Partizana sa poenima. Jabusele vezuje četiri poena - 22:21. Eksum sa penala postiže jedan poen, osmi igrač crno-belih sa poenima - 22:22.

9. minut - Dek je nezaustavljiv, njegov deveti poen - 18:19. Jabusele donosi vođstvo Realu, serija 10:2 domaćeg tima - 20:19.

8. minut - Šesti poen Tavaresa - 16:19.

7. minut - Dek opet lako poentira, već sedam poena ima - 14:17. Lesor je ispravio promašaj Trifunovića - 14:19.

6. minut - Dek u kontri smanjuje na 10:14. Avramović pogađa trojku, svoju prvu a četvrtu Partizana - 10:17. Partizan je ispunio bonus, a Dek ponovo na liniji bacanja. Pogodio je oba puta - 12:17.

5. minut - Treća trojka Smailagića - 6:14. Tavares smanjuje na 8:14.

4. minut - Panter je fauliran pri šutu. Pogodio je oba - 5:11. Problem za Partizan je druga lična greška Smailagića. Dek je polovičan sa penala - 6:11.

3. minut - Hezonja pogađa prvu trojku za Real - 5:6. Druga trojka Smailagića - 5:9.

2. minut - Dek je fauliran pri šutu. Promašio je oba bacanja. Tavares je fauliran posle ofanzivnog skoka. Oba puta je precizan - 2:3. Smailagić na pas Pantera pogađa trojku - 2:6.

1. minut - Trifunović otvara utakmicu polovičnim učinkom sa penala - 0:1. Ledej beleži prve poene, posle promašaja Reala u prvom napadu - 0:3.

Partizanova startna petorka: Avramović, Panter, Trifunović, Ledej, Smailagić.

Real počinje utakmicu u petorci Viljem-Gos, Kozer, Hezonja, Dek, Tavares.

REAL - PARTIZAN Vizink arena, Madrid Sudije: Robert Lotermozer, Gitis Vilijus, Emin Mogulkoc

REAL: Viljem-Gos, Kozer, Rendolf, Fernandez, Hanga, Hezonja, Rodrigez, Dek, Tavares, Ljulj, Jabusele, Musa. Trener: Ćus Mateo.

PARTIZAN: Vukčević, Ledej, Avramović, Panter, Smailagić, Papapetru, Eksum, Naneli, Lesor, Trifunović, Anđušić, Madar. Trener: Željko Obradović.

20.33 - Može li Željko Obradović ponovo da pokaže svoju magiju?

20.16 - Mijailović čestitao odbojkašima titulu

Uoči meča u Madridu, navijače Partizana obradovala je vest da su odbojkaši osvojili titulu, samim tim i triplu krunu u ovoj sezoni. Čestitke im je uputio Ostoja Mijailović.

19.38 - Vizink arena je spremna

An almost perfect record in playoffs for coach Obradovic😮



He will be looking for #F4GLORY once again this season👀 pic.twitter.com/6mVspwSSMz