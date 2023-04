JANIS UTUČEN POSLE PORAZA MILVOKIJA, ALI NE GUBI NADU: Ima dana kada je vaš red, i dana kada niste na redu - ne pobeđujemo uvek

Košarkaš Milvokija Janis Adetokunbo rekao je da u sportu nema neuspeha, već dobrih i loših dana, nakon što je njegov tim eliminisan u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije u NBA ligi.

"Isto pitanje ste mi postavili i prošle godine (nakon eliminacije u polufinalu Istočne konferencije od Bostona). A ti? Da li svake godine dobiješ unapređenje. Ne, to je to? Pa da li svaka godina rada vodi do neuspeha? Da lili ne? Ne", rekao je grčki krilni centar, na konferenciji za novinare.

Milvoki je na svom terenu posle produžetka poražen od Majamija sa 128:126, a tim sa Floride je u plej-of seriji slavio sa 4:1.

Dvostruki MVP NBA lige rekao je da postoje faze koje vode do uspeha.

"Svake godine radite prema cilju. Postoje faze do uspeha. Majkl Džordan je igrao 15 godina i osvojio šest titula. Da li je ostalih devet godina neuspeh? Postoje dani kada možete uspeti, drugi kada ne možete. Ima dana kada je vaš red, i dana kada niste na redu. Ne pobeđujemo uvek. A ove godine pobediće drugi tim. Od 1971. do 2021. godine nismo osvojili titulu 50 godina, da li je to bilo 50 godina neuspeha. Ne, to su bile faze i na kraju smo bili spremni da osvojimo jednu. I nadamo se da ćemo osvojiti još jednu", dodao je 28-godišnji košarkaš.

Adetokunbo, koji je propustio dve utakmice plej-ofa zbog povrede leđa, u petom meču zabeležio je dabl-dabl učinak sa 38 poena i 20 skokova.

Grčki igrač je imao probleme sa linije za slobodna bacanja, pogodivši samo 10 od 23 pokušaja.

"Da sam ubacio ove šuteve, situacija bi bila drugačija. Ima dana kada uspemo, i drugih kada smo tužni. Danas je bio jedan od ovih dana", rekao je on.

Adetokunbo je dodao da će se sledeće sezone truditi da bude bolji i da sa ekipom ponovo osvoji titulu.

"Pamtiću ovo i ne želim da ponovo budem u ovoj situaciji. Ali to je košarka, tako da ću verovatno biti u toj situaciji", rekao je Adetokunbo.

Majami će u polufinalu Istočne konferencije igrati protiv ekipe Njujork Niksa.