Partizan zvanično objavio: Sve raspoložive ulaznice za treću utakmicu četvrtfinala su rasprodate!

Košarkaški klub Partizan igraće, barem jedan meč, protiv Real Madrida u Beogradskoj Areni, a zvanična informacija za sve navijače je da karata u prodaji za ovaj susret nema.

Naime, tokom dana, navijači su u redovima čekali nekoliko sati ispred šaltera Arene kako bi došli do karte. Usledio j epočetak prodaje u 10 sati pa je jedan srećni navijač došao do četiri karte i dobio aplauz. Ipak euforija je kratko trajala jer je došlo do problema sa stistemom, a onda i sa prodajom, kako na šalterima tako i online.

Posle svega, usledio je samo natpis: Rasprodato.

Vrlo brzo, oglasio se i klub sa zvaničnom informacijom u kojoj se kaže isto:

- Sve raspoložive ulaznice za treću utakmicu četvrtfinala su rasprodate!