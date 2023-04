Izabrana idealna petorka ABA lige: Partizanovi košarkaši u većini, a tu je i Kampaco

Završen je regularni deo sezone u regionalnoj ABA ligi, a tim povodom, dodeljene su i nagrade, među kojima je izabrana i idealna petorka sezone.

Košarkaši Partizana su u većini, s obzirom na to da su na "spisku" Kevin Panter, Dante Eksum i Matijas Lesor. Osim njih,tu su se našli i košarkaš Crvene zvezde, Fakundo Kampaco, kao i MVP regularnog dela lige, Luka Božić iz Zadra.

