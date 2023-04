Prve reči Željka Obradovića posle šokantnog završetka meča: Sve je snimljeno i svi će videti kako je počelo

Nečuvena situacija u Evroligi na drugom meču TOP 8 je viđena između Reala i Partizana. Crno-beli su slavili i napravili i drugi brejk, ali pošto je viđena tuča i prekid meča. Na kraju su slavili sa 95:80, ali će meč ostati u senci haosa i povrede Dantea Eksuma.

Australijanac je nagrabusio ni kriv ni dužan, a nesportski i krajnje mučki, s leđa, udario ga je Žeršon Jabusele. Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf, Eksumu je pukla tetiva na prstu noge, te će morati na štakama za Beograd, a ostavlja se pitanje - u kakvom će stanju ostati ovaj košarkaš.

Posle meča je govorio Željko Obradović, trener Partizana, koji je blago rečeno ostao užasnut čitavom situacijom.

- Postoji video i svi će videti kako je počelo, igrači su nakon toga pričali, došlo se do toga, to su nervi, šta god da kažete, ali ne verujem da se ovo desilo i to je kraj priče. Ne moramo da pričamo dalje o tome - rekao je Željko Obradović, koji je i sam rekao da ne zna šta je sa Danteom u ovom trenutku.

- Ne znam, izgleda loše, ne znam kako će biti, proverićemo sutra, imao je bol u nozi, tako da videćemo, moramo da proverimo da bismo razumeli šta je sa Eksumom - nastavio je Željko Obradović.