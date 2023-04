Španci pišu: Najcrnji poraz u istoriji Real Madrida

Čuveni španski list "Marka" icrpni izveštaj sa utakmice između košarkaša Reala i Partizana objavio je pod naslovom "Najcrnji poraz u istoriji Real Madrida".

"Postoji mnogo načina da se izgubi. Real Madrid je izabrao najružniji.U velikoj meri deklasirani od Partizana u meču koji ih je doveo do 0-2 i Fajnal-for pretvorio u utopiju, svu svoju frustraciju i završili sa tučom i žalosnim ishodim. Poraz sa 95:80 bio je manje bolan od one slike grupe nemoćnih igrača koji udaraju. Ljul je zapalio vatru teškim faulom nad Panterom, nebitnim na sredini terena, na 1.40 do kraja kad je njegov tim zaostajao 95:80", stoji u tekstu.

Marka konstatuje da je sve u završnici bio "jeziv spektakl".

"Amerikanac se suprotstavio, pokazao pesnicu i tu su svi došli: Dek, Musa, koga su napali Lesor i Panter, Jabusele, koji se bacio i čak povredio Egzuma...Jeziv spektakl. Kao da to nije dovoljno, može doći do sankcija za naredne utakmice. Bio je to veoma tužan kraj utakmice, jer se više nije igralo. Real se našao u nezamislivom scenariju na korak od eliminacije, na ivici provalije posle dve utakmice u Madridu. Niko nije uspeo da preokrene 0-2 i beli moraju mnogo toga da promene da bi to postigli", zaključuje Marka.