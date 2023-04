MREŽE PROKLJUČALE! LAVINA KOMENTARA EVROLIGAŠKIH IGRAČA! Košarkašima Reala je bolje da ne izlaze iz hotela u Beogradu!

Druga utakmica je prekinuta pri rezultatu 95:80 za beogradske crno-bele usled opšte tuče na terenu.

Evroligaški igrači su se brzo oglasili na društvenim mrežama.

- Znam da kada dođu u Srbiju za treću i četvrtu utakmicu, igračima Reala je bolje da ne napuštaju hotel - napisao je Erik Mekalum.

Na Mekaluma se nadovezao Vil Klajburn.

- Nema šanse da će želeti da idu tamo - napisao je Klajburn.

- Utakmica Real – Partizan je luda - napisao je Ajzea Kenan i dodao:

Siguran sam da će biti suspenzija, moglo bi da bude zanimljivo".

Wowwww I know when they go to Serbia for game 3&4 those Real Madrid players better not leave the hotel 👀