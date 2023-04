POJAVIO SE SNIMAK NEVOĐENOG DIVLJAŠTVA! Pogledajte divljački ZAHVAT Jabuselea nad Egzumom iz drugog ugla - BRUKA! (VIDEO)

Igrač Reala Geršon Jabusele je posle toga naleteo na Pantera, a zatim je rvačkim zahvatom oborio Egzuma, koji je povredio skočni zglob leve noge, a zaradio je i veliku posekotinu na ramenu.

Jabusele je odmah istrčao sa terena i otišao u svlačionicu.

Sada se pojavio snimak koji verodostojno prikazuje kako je Jabusele prvo zadavio, po srušio na zemlju košarkaša Partizana.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM