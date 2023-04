SVI SU ČEKALI DA SE ON OGLASI! Ostoja Mijailović otvoreno o BRUTALNOJ tuči, rekordima, Realu i OGROMNOJ pobedi Partizana u Madridu

Uspeli su košarkaši Partizana da naprave "dupli brejk" u Madridu protiv Reala, i tako dođu na korak od Fajnal fora Evrolige.

Ipak, jučerašnja pobeda Partizana ostala je u senci masovne tuče koja se dogodila pri kraju četvrte četvrtine, a sada je o tome govorio i prvi čovek crno-belih, Ostoja Mijailović.

Predsednik Partizana rekao je da incident koji se dogodio nije uticao na krajnji rezultat, a crno-beli su fer i sportski izborili dve pobede u prestonici Španije.

- Velinčanstvene dve pobede u Madridu, česetitam igračima i stručnom štabu na izborenim rezulatatima. Incident koji se dogodio na samoj zavrsnici utakmice nije uticao na kranji rezultat, to je za nas izuzetno važno. Fer i sportski smo izborili dve velike pobede u Madridu. Ispisujemo nove stranice bogate klubske istorije, nećemo dozvoliti da jedan trenutak umanji naš veliki uspeh. Oborili smo sve rekorde, pomeriili granice košarke, nastavićemo i dalje da ih pomeramo. Real je istrorijski naš prijateljski klub, jedan od najvećih klubova na svetu, bez obzira na nemilu situaciju docekaćemo ih krajnje prijateljski. Proživeli smo lepe trenutke ove sezone do sada, posle mnogo godina, sve je u našim rukama, uspeh nas tek očekuje. Naše najjače oružije pored ove sjajne generacije momaka, su naši navijači, najbolji košarkaski navijači na svetu! Svi do jednoga dočekajmo gospodski ekipu Reala, svima želim dobrodošlicu u Beograd, centar evropske košarke. Živeo Partizan - napisao je Ostoja Mijailović na Instagramu!

Autor: