DA LI JE ODLUKA EVROLIGE SPORNA? Poznati novinar uočio nepravilnosti kod kazne za Real i Partizan

Košarkaši novinar Donatas Urbonas, koji radi za specijalizovani portal "Basketnjuz", uočio je neke nepravilnosti kada je u pitanju odluka Disciplinske komisije Evrolige za kazne Reala i Partizana.

Podsetimo, Evroliga je kaznila igrače Reala Geršona Jabuselea sa pet i Gabrijela Deka sa jednom utakmicom neigranja, dok su u redovima Partizana najgore prošli Kevin Panter i Matijas Lesor. Prvi je dobio dva, drugi jedna meč suspenzije.

Ono što je Urbonasu privuklo pažnju u toj odluci jeste jedna zbunjujuća situacija kada je u pitanju član 27.1 kojim su igrači kažnjeni, a koji generalno definiše ozbiljnije prekršaje.

Another confusing side of the EuroLeague sanctions-



Players were suspended based on Article 27.1, which defines serious infringements. Sanctions for serious infringements state: "Temporary disqualification from the Euroleague for 1 to 4 years or 3 or more games."