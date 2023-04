CILJ JE POLUFINALE! Oglasio se selektor Pešić nakon žreba za Svetsko prvenstvo

Košarkaši Srbije saznali su protivnike na predstojećem Mundobasketu. Orlovi će biti smešteni u grupi B, zajedno sa Južnim Sudanom, Portorikom i Kinom, a utiske nakon žreba izneo je selektor Srbije, Svetislav Pešić.

- Prvi utisci su takvi da izgleda da smo imali odličan žreb. Međutim, to je samo prvi utisak pre svega za navijače, dok je za nas koji smo dublje u materiji i znamo kako se takmičenje potom odvija, žreb doneo dve stvari. Jedna stvar je veoma dobra a to je da smo u Manili i da do kraja našeg učešća na Svetskom prvenstvu nećemo morati da putujemo. Druga stvar nije baš povoljna, a to je kostur u nastavku takmičenja, pošto naše ambicije nisu da samo prođemo grupu i kvalifikujemo se u četvrtfinale, već želimo i da u tom četvrtfinalu pobedimo - počeo je Pešić, pa nastavio:

- Nama u tom projektovanom četvrtfinalu dolaze protivnici iz grupa C i D, a to su SAD, Grčka i Litvanija. Ipak, tako je kako je, to je volja žreba i mi na to ne možemo da utičemo. Vrlo je rano govoriti o našem učešću detaljnije, bez informacija na koje ćemo igrače moći da računamo, koliko dana ćemo imati za pripreme i tako dalje. Ali, ono što možemo u ovom trenutku da sumiramo jeste da je žreb u prvoj fazi za nas dobar, a da se potom susrećemo sa kandidatima za medalje i plasman na Olimpijske igre. Naš prvi i osnovni cilj je plasman u polufinale koji uslovno obezbeđuje odlazak na Olimpijske igre - zaključio je Pešić.

