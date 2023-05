Real zatražio od Partizana pojačane mere bezbednosti u Beogradu: Bez kontakta sa medijima

Košarkaški klub Real zatražio je pojačane mere bezbednosti od Partizana uoči dolaska u Beograd na treći meč četvrtfinala plej-ofa Evrolige, prenosi litvanski sajt Basket njuz.

Litvanski sajt se poziva na pisanje izraelskog "Vala sporta", koji tvrdi da su predstavnici Reala, posle incidenata na drugom meču serije u Madridu, postavili određene uslove i zatražili posebne mere bezbednosti kako bi izbegli eventualne neprijatnosti u glavnom gradu Srbije.

Košarkaši Reala bi trebalo da slete u Beograd večeras posle poslednjeg treninga koji odrade u Madridu. Utakmica će biti odigrana sutra od 20 i 30 sati u "Štark areni" pred više od 20.000 navijača.

"Real je tražio da autobus sa aerodromskog parkinga odveze celokupnu delegaciju madridskog kluba do hotela, da bi se izbegao bilo kakav kontakt sa medijima i navijačima. Real zahteva i pojačanu policijsku pratnju u Beogradu, odnosno od aerodroma do hotela i od hotela do Arene i nazad, kako za treninge tako i za sam meč", navodi novinar "Vala sporta" Arale Vajsberg.

"Madriđani traže i pojačano obezbeđenje oko hotela tokom boravka u Beogradu, kao i oko klupa sa igračima i stručnim štabom za vreme utakmice", navodi Vajsberg.

Košarkaši Partizana vode 2:0 u četvrtfinalnoj seriji koja se igra na tri pobede. Partizan je u prvom meču u Madridu slavio 89:87. Drugi duel je završen trijumfom "crno-belih" 95:80, nakon što je utakmica minut i 40 sekundi pre kraja prekinuta posle opšte tuče.

Disciplinski sudija Evrolige je potom saopštio da su Real i Partizan kažnjeni sa po 50.000 evra zbog opšte tuče i prekida druge utakmice.

Suspenzija od pet utakmica izrečena je košarkašu Reala Geršonu Jabuseleu, dok je kapiten Partizana Kevin Panter suspendovan na dva meča.

Po jedan meč suspenzije dobili su Matijas Lesor iz Partizana i igrač Reala Gabrijel Dek.