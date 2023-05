OD SUTRAŠNJE UTAKMICE ZAVISI BUDUĆNOST PARTIZANA Mijailović: Bezbednost mora da bude na visokom nivou ( VIDEO + FOTO)

Košarkaši Partizana sutra u Beogradu igraju treći meč sa ekipom Reala od 20 i 45 u Beogradskoj Areni. Ukoliko pobede, osiguraće put u Kaunas na fajnal for Evrolige. Da li Partizan može do treće pobede protiv Reala govorio je Ostoja Mijailović, predsednik košarkaškog kluba Partizan.

Partizan je ostvario veliki uspeh samim tim što je ostvario dve pobede u Madridu.

- Mi smo do sada u našoj istoriji igrali 21 put u Madridu i nikada nismo dobili utakmicu do ove sezone. Dobiti dve utakmice za redom to ne prija nikome ko je sa druge strane, to ni oni nisu očekivali - rekao je Mijailović gostujući u Novom jutru.

On se osvrnuo na incident koji se desio na samom kraju druge utakmice kada je došlo do fizičkog obračuna igrača:

- Dogodilo se šta se dogodilo, platićemo cenu. Cena nije mala za nas u ovom trenutku. Rizikovali smo sa potezima pojedinih igrača. Takve stvari nisu dopuštene, nisu dozvoljene u sportu ali se događaju u svetu u svim sportovima, ne samo u košarci. Kada su povrede u pitanju, najvažnija je stvar da su posledice svedene na minimum i da se niko nije trajno povredio da više ne može da igra košarku - rekao je Mijailović.

Najdeblji kraj je izvukao Dante Egzum pa se Mijailović nada da će ga Partizanov medicinski tim oporaviti do sutra za novi meč.

- Panter ne igra kao ni Lesor pa bi bilo previše da ostanemo bez važnog igrača. Ipak najvažnije je zdravlje svakog od njih tako da nećemo da radimo ništa na silu- rekao je Mijailović u Novom jutru.

Govoreći o kaznama, on nije želeo da komentariše da li je fer kazna koju je Partizan dobio napominjući da Evroliga kao ozbiljna organizacija iznajmljuje advokatske kancelarije koje donose konačnu odluku o visini kazne.

Mijailović je uputio apel navijačima, kojih će sutra biti 20 hiljada da Partizanu treba mir. Kako je rekao neka navijaju iz petinih žila, neka budu glasni, ačli bez ikakvih incidenata. Biće pojačane mere bezbednosti, navijači moraju da budu savesni što podrazumeva da prijave svakog ko pokuša da ubaci bilo šta na teren. Bezbednost mora da bude na visokom nivou jer će ovaj meč posmatrati ceo svet i od ove utakmice, ne rezultatski, već organizaciono, zavisi budućnost Partizana- rekao je Mijailović.

Karte su rasprodate pa su iz Partizana poručili da su za one koji neće biti na tribinama organizovali gledanje utakmice na Kalemegdanu.

Mijailović je istakao danema kalkulacija:

- Idemo na pobedu u utorak. Nesportski je planiranje poraza. Idemo na pobedu. Imaćemo 20.000 navijača u areni. Nema niti jedna karta u prodaji. Organzivali smo veliki video bim na Kalemegdanu od 80 kvadrata. Prevazići će sve brojeve što se tiče gledanosti", koji je dodao i da će se o treneru Obradoviću i ovoj sezoni "pisati knjige".