Anđušić pun samopouzdanja pred meč sa Realom u Areni: 'Spreman sam da obujem Panterove patike, zato sam tu'

Košarkaši Partizana u utorak od 20 i 30 u "Štark Areni" igraju treću utakmicu Top 8 faze Evrolige protiv Real Madrida, gde bi im pobeda obezbedila plasman na Fajnal for u Kaunasu.

Na terenu neće biti Kevina Pantera i Matijasa Lesora, koji su suspendovani posle tuče sa druge utakmice, a očekuje se da Dante Eksum bude spreman, prema rečima trenera Željka Obradovića.

Moraće neko da odmeni Kevina Pantera u liderskoj ulozi, a kao takav nudi se Danilo Anđušić, koji kaže da će ekipa morati da razmišlja kao da je rezultat u seriji nerešen.

- Najvažnija utakmica u sezoni, imamo prednost od 2:0, lepa je prilika, ali nećemo smeti da se opustimo nijednog trenutka. Kao što je Panter rekao pre tog prvog meča, treba da imamo "majndset" kao da smo u minusu, da je nerešeno, jer tako imamo motivaciju i želju da pružimo još jednu dobru partiju i ostvarimo pobedu. Očekuje nas težak meč, oni će se boriti, imaju sjajan roster od 18 igrača gde svako može da doprinese. Neće podići belu zastavicu, gledaće da seriju vrate u Madrid. Moramo da budemo maksimalno fokusirani.

Sve ulaznice su rasprodate, očekuje se rekordna podrška.

- To je sjajna stvar što je organizovano gledanje, ta euforija je neverovatna, motiviše nas da damo više od maksimuma. Daje nam vetar u leđa, to nam godi i prija, daćemo sve od sebe da već sutra obradujemo navijače i plasiramo se na Fajnal for. Čeka nas veliki broj navijača, biće sjajna atmosfera, uživaćemo i truditi da dođemo do pobede.

Nema promena u pripremi za meč, sve se radi isto kao i do sada.

- Radimo kao do sada, naravno da se to oseća u vazduhu, treniramo vredno, tako smo radili cele sezone i u dobrim i u lošim vremenima. Isti pristup imamo ovog jutra, kao za svaku drugu utakmicu. Kada ostvarimo cilj, onda će biti lakše.

Atmosfera u ekipi je sjajna, što se moglo primetiti i na treningu.

- Pa možda može tako da se kaže. Imamo sjajnu atmosferu cele godine. Kad je bilo teško, bili smo zajedno, to se vidi, to vide i navijači i svi koji nas prate. Zato pravimo ovakve rezultate. Ne bih rekao da je to dodatno uticalo, ali takve stvari ne treba da se dešavaju na košarkaškim terenima.

Da li je Danilo spreman da uskoči u patike Kevina Pantera i povuče ekipu ka pobedi?

- Jesam, ne bih bio ovde.

Koliko molbi je dobijao Anđušić za ulaznice u poslednje tri sedmice?

- Imao sam ih i previše, zadnje tri nedelje se dosta priča o tome, svi bi da dođu na utakmicu i naravno da nam je drago što je tako. Arena da prima 50.000 ljudi, toliko bi došlo. Voleo bih da možemo svima da udovoljimo, ali to je nemoguće. Žao mi je zbog svih koji sutra neće biti tu, verujem da će biti spektakl. Ti koji budu će uživati.

I kako bez Pantera i Lesora na terenu?

- Biće teško, oni su lideri cele sezone, vuku nas i daju to što daju tokom cele sezone, pokazuju takve igre. Sigurno je da će biti teško, ne smemo da razmišljamo u tom smeru, nego da damo sve od sebe, bili oni tu ili ne. Verujem da možemo da ostvarimo cilj i da nam se oni vrate što pre.

Da li je Danilo ikada igrao u meču o kojem priča bukvalno čitava Evropa?

- Iskreno nisam imao do sada. Prošle godine sam sa Monakom bio na korak do plej-ofa. To je bilo nešto neverovatno, ovo se nikada nije desilo u istoriji. Baš je lepo biti deo svega ovoga.