ANĐUŠIĆ PRED REAL: Spreman sam da popunim cipele Kevina Pantera

Partizan je na dobrom putu da izbori Fajnal for Evrolige. Crno-bele jedna pobeda dela od plasmana u Kaunas, a jedan od igrača koji bi mogao da dobije ozbiljniju ulogu u trećem meču protiv Real Madrida je Danilo Anđušić.

Nije srpski bek igrao mnogo u poslednje vreme, no možda će morati u krcatoj "Areni" da u određenim momentima preuzme ulogu Kevina Pantera koji će propustiti utakmicu zbog suspenzije.

- Spreman sam da popunim cipele Kevina Pantera, da nisam, ne bih bio ovde - rekao je Anđušić. On je pritom naglasio da ga svi zovu za karte i da bi sigurno bilo 50.000 ljudi u dvorani da može toliko da stane.

Kapiten Partizana neće biti jedini koji se neće nastupiti protiv "kraljevića". Iz istog razloga u van tima će se naći i Matijas Lesor.

- Biće teško bez Pantera i Lesora, oni nas vuku i daju to što daju tokom cele sezone. Ne smemo o tome da razmišljamo.

Crno-beli su uradili nešto što se retko viđa, u razmaku od dva dana pobedili su Real dva puta i to u Madridu.

- Imamo prednost od 2:0 i to je lepa prilika za nas, ali ne sme da nas to opusti. Moramo da podsetimo majndset kao da smo u minusu i to će nam pomoći da dođemo do pobede. Očekuje nas sigurno težak meč jer imaju 18 vrhunskih igrača. Neće biti lako i neće doći sa belom zastavicom u Beogradu, nego hoće da vrate seriju u Madrid - zaključio je Anđušić u razogovru za novinarima.

U prestonici Španije dobre utakmice odigrao je i plejmejker Jam Madar.

- Svaka utakmica je važna, znamo da je ovo važno za nas. Hoćemo da uradimo dobar posao protiv Real Madrida. Neki od nas će morati da iskoče u odsustvu Pantera i Lesora. Znamo da će biti teška utakmica, pokušaće da dođu do pobede. Svi znaju šta znači sledeći meč za navijače Partizana i pokušaćemo sve najbolje da dobijemo utakmicu - istakao je reprezentativac Izraela.

Podsetimo, utakmica Partizan - Real Madrid igra se sutra od 20.30.

