REAL STIGAO 'NA NOGE' PARTIZANU: Oči cele Evrope uprte u Beograd! Policija rasterala grobare ispred hotela (VIDEO)

Podsetimo, dva dana posle neočekivanog poraza na svom terenu prošlog utorka, kada je Kevin Panter dao trojku za trijumf beogradskog kluba u poslednjoj sekundi, Real se nadao da će se osvetiti, ali je Partizan bio daleko ubedljiviji i opet nadigrao favorita usred Madrida.

Usled nje je utakmica prevremeno završena, a Evroliga je izrekla oštre kazne. Pred dolazak Madriđana u Beograd, trener košarkaša Partizana Željko Obradović je pozvao navijače da dostojanstveno i sportski bodre svoje ljubimce, ali "grobari" su rešili da ipak prirede zanimljiv doček "kraljevskom klubu".

Real Madrid arrival in Belgrade, all set for Game 3 #EuroLeague #playoffs pic.twitter.com/4AYifY5Bct