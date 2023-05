Epska partija Jokića! Srbin ubacio čak 39 poena, još dve pobede do finala Zapada!

Gledali smo izuzetno uzbudljivu utakmicu kroz čitav njen tok u "Bol Areni" u Denveru. Bilo je više nego jasno da će Finiks večeras izaći sa jakim odgovorom na teren, a na Nikoli Jokiću i drugarima bilo je da ih zaustave.



Ali posebno ćemo svi ponovo biti ponosni na partiju fenomenalnog Somborca, koji je dokazao da je momak za velika dela. Već do kraja treće četvrtine Jokić je stigao da ubaci 31 poen, što dovoljno govori koliko je večeras bio raspoložen za igru.

Do kraja je ubacio 39 poena, sakupio čak 16 skokova, imao i pet asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Iz igre je šutirao 15/24 za dva i 2/6 za tri, dok je sa penala imao 3/4.

Pomogao je Nikoli noćas Gordon sa 16 poena, kao i Kaldvel-Poup sa dve važne trojke u četvrtoj četvrtini za 14 poena. U Finiksu je dominirao Devin Buker sa 35 poena, pet skokova i šest asistencija, kao i Kevin Durant koji je završio sa 24 poena, osam uhvaćenih i tri podeljene lopte saigračima.



Stoga ne čudi što smo gledali krajnje stegnutu prvu četvrtinu uz dosta promašaja na obe strane terena. Dugo je bilo potrebno i jednima i drugima da pronađu svoj ritam, ali ne i Nikoli Jokiću, koji je ubacio devet poena već na samom startu. Baš zahvaljujući njemu, Nagetsi su i imali rezultatski priključak nakon 12 minuta košarke i gubili sa samo košem razlike.

Druga deonica krenula je fenomenalno za Nagetse koji su napravili seriju od 8:0 i tako se prvi put malo odlepili od Finiksa na ovom susretu. Međutim, Devin Buker je krenuo da "puni" koš Denvera, tako da su Sansi opet vrlo brzo uhvatili priključak i gledali smo pravu rezultatsku klackalicu sa ogromnim brojem promena u vođstvu i izjednačenja.

Na kraju, i sam rezultat prvog poluvremena, gde je Finiks imao jedan koš prednosti dovoljno govori o tome koliko je sve bilo dramatično.

Treći kvartal, nažalost, nije krenuo onako kako su priželjkivali Nikola Jokić i saigrači. Zaista je bilo nemoguće zaustaviti Devina Bukera, koji je pogađao gotovo sve što mu je dolazilo u ruke, tako da je Finiks u par momenata bio blizu da ode i na dvocifrenu prednost.



Međutim, ko je drugi mogao da ponudi odgovor na sve to nego Jokić. Najbolji srpski košarkaš ušao je u pravi mali rat sa Bukerom, tako da su obojica do kraja treće deonice ubacila po 31 poen i nagovestila dramatičnih poslednjih 12 minuta.

Denver goes up 2-0 behind The Joker's big night ⚒️💪



🃏 39 PTS (26 in the second half)

🃏 16 REB

🃏 5 AST



Nuggets 97, Suns 87 pic.twitter.com/cdCDY5lYw5