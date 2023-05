JOKIĆ JE NAJBOLJI NA SVETU - I OVAJ SNIMAK TO POKAZUJE: Denveru našli MANU, Nikola video i rešio problem!

Košarkaši Denvera su i u drugom meču polufinalne serije Zapadne konferencije savladali Finiks (97:87), a Nikola Jokić je ponovo odigrao MVP partiju. Ceo svet priča o monstruoznom dabl-dabl učinku srpskog centra, ali ima i onih koji su primetili kako fantastično igra odbranu, iako mu to često zameraju kao lošiju stranu njegove igre!

Detalji iz samog finiša susreta pokazuju da je Nikola Jokić i defanzivno najbitniji igrač Denvera! On je na terenu produžena ruka Majkla Melouna, vidi stvari koje drugima ne padaju na pamet, a kada svoje saigrače uputi u ideje koje ima - to mora da donese rezultat. Primetio je to i Aron Gordon, koji je nakon dobijenih instrukcija promenio taktiku, poslušao Nikolu i video zašto je Jokić najbolji u ligi.

Još tokom prvog meča protiv Finiksa bilo je jasno da se Denver na plaši šuta Finiksovog Džoša Okogija, sa kojeg je često "skupljano". Majkl Porter Džunior ga je ostavljao i po nekoliko metara siguran da ovaj neće uzimati daleke šuteve, a taktiku Denver Nagetsa Jokić je prilagodio Gordonu kada je Okogi počeo da ih napada prodorom.

Something interesting at the end of Game 2, Jokic telling Aaron Gordon not to fully rotate off the dunker spot and force Okogie to take a floater...pays quick dividends: https://t.co/sakZazAEgM pic.twitter.com/U5c89xJe1x