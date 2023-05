NAORUŽANI POLICAJCI ČUVAJU KOŠARKAŠE REALA ČAK I U HODNICIMA ARENE: Pogledajte šokantne detalje sa treninga Madriđana (VIDEO)

Na snimcima koji su nastali u "Štark Areni" može da se vidi veliki broj pripadnika policije u hodnicima ispred svlačionica koji se tu nalaze kao mera predostrožnosti i bezbednosti za gostujući tim.

Najpre su na parket izašli crno-beli koji su proslavili 23. rođendan Balše Koprivice, a potom su na trening izašli Madriđani.

Prema nezvaničnim informacijama, oko 500 pripadnika policije i obezbeđenja čuvaće u Beogradu košarkaše Reala, a određeni broj njih smešten je i u hodnicima "Arene".

Podsetimo, zbog žestokog sukoba košarkaša dva tima u drugom meču u Madridu, znatno je poveđana opreznost nadležnih, a na to su uticale i želje Reala da u prestonici Srbije budu posebno čuvani.

Edy Tavares on the court now, just a few hours before game 3 of EuroLeague Playoffs between Partizan Belgrade and Real Madrid.#Basketball #Baloncesto #RealmadridPartizan #RealMadrid #Real #Madrid #EuroLeague #Serbia #Srbija pic.twitter.com/FIYe2FLp3p