Evroliga objavom oduševila navijače Partizana pred meč sa Realom: Jedan je Željko Obradović

Naime, iz Evrolige su nekoliko sati pre utakmice konstatovali da su samo dva tima u istoriji (otkako se igra pet mečeva u seriji) imali 2:0 u seriji posle prve dve utakmice u gostima i da im je zajednički imenitelj Željko Obradović.

Timovi kojima je to pošlo za rukom jesu Fenerbahče u sezoni 2016/17, kada su sa 3:0 bili bolji od Panatinaikosa, i Partizan sada protiv "kraljevskog kluba."

There are only 2 teams in playoffs history (Best-of-five series) that won the first two away games…



•Fenerbahce (2016-17)

•Partizan (2022-23)



What do both teams have in common? pic.twitter.com/MIPkuHJaJA