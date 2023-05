Ostoja Mijailović se još jednom oglasio pred meč s Realom: 'Pokažimo da smo gospoda, ovo je zemlja košarke'

Dosta malo je ostalo do treće utakmice između Partizana i Reala u TOP8 fazi Evrolige. Crno-beli će na svom parketu pokušati da se plasiraju na fajnal for u Kaunasu, te da tako "skinu krunu Kralju" iz Madrida, a sve to uz podršku velikog broja navijača s tribina.